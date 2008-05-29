تذکر لسانی باید در کشور سازماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مصطفی متولیان ظهر امروز در اولین همایش روسای شوراهای امر به ‌معروف و نهی از منکر و هیئت‌های مذهبی و اصناف آذربایجان غربی از شوراهای امر به معروف خواست مردم را به صورت عملی به سمت اسلام و دین و معروفات تشویق کنند.

وی با بیان اینکه اجرای امر به معروف باید به وسیله خود مردم انجام گیرد اظهار داشت: این اقدام بسیار پر اهمیتی است و با این حرکت دشمن نیز به یک دوست تبدیل می‌شود.

متولیان، ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را در کشور ضروری خواند و گفت: در جامعه ما یک نوع احساس وابستگی خانوادگی وجود دارد که ضمانت حفظ این وابستگی بین مردم ترویج امر به معروف و نهی از منکر است.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این همایش با تاکید بر واگذای مسئولیت ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر به افراد صالح و صلاحیت دار اظهارداشت: موارد بسیاری در جامعه است که باید در خصوص آنها امر به معروف و نهی از منکر انجام گیرد و این فریضه، فراز بلند ثبت شده از امام حسین (ع) است که باید صورت پذیرد.

رحیم قربانی با اشاره به نقش مهم هیئتهای مذهبی در احیای امر به معروف و نهی از منکر بیان داشت: در وصیت حضرت علی (ع) به فرزندانش نیز توصیه شده که امر به معروف را ترک نکنند و اگر آن را فراموش کنید بدترین شما بر شما حاکم و مدیریت جامعه، به‌ دست بدترین افراد خواهد افتاد.

دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان غربی نیز در این همایش امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگان دانست و بر احیای این فریضه در جامعه تاکید کرد.