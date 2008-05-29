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۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۵۷

تذکر لسانی باید در کشور سازماندهی شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون تشکل‌های مردمی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور با تاکید بر احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر گفت: تذکر لسانی باید طوری سازماندهی شود که اثرات مثبتش بیشتر از اثر ات منفی آن باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مصطفی متولیان ظهر امروز در اولین همایش روسای شوراهای امر به ‌معروف و نهی از منکر و هیئت‌های مذهبی و اصناف آذربایجان غربی از شوراهای امر به معروف خواست مردم را به صورت عملی به سمت اسلام و دین و معروفات تشویق کنند.

وی با بیان اینکه اجرای امر به معروف باید به وسیله خود مردم انجام گیرد اظهار داشت: این اقدام بسیار پر اهمیتی است و با این حرکت دشمن نیز به یک دوست تبدیل می‌شود.

متولیان، ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را در کشور ضروری خواند و گفت: در جامعه ما یک نوع احساس وابستگی خانوادگی وجود دارد که ضمانت حفظ این وابستگی بین مردم ترویج امر به معروف و نهی از منکر است.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این همایش با تاکید بر واگذای مسئولیت ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر به افراد صالح و صلاحیت دار اظهارداشت: موارد بسیاری در جامعه است که باید در خصوص آنها امر به معروف و نهی از منکر انجام گیرد و این فریضه، فراز بلند ثبت شده از امام حسین (ع) است که باید صورت پذیرد.

رحیم قربانی با اشاره به نقش مهم هیئتهای مذهبی در احیای امر به معروف و نهی از منکر بیان داشت: در وصیت حضرت علی (ع) به فرزندانش نیز توصیه شده که امر به معروف را ترک نکنند و اگر آن را فراموش کنید بدترین شما بر شما حاکم و مدیریت جامعه، به‌ دست بدترین افراد خواهد افتاد.

دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان غربی نیز در این همایش  امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگان دانست و بر احیای این فریضه در جامعه تاکید کرد.

کد مطلب 692008

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