ملاحظات زیست محیطی احداث سد کیسیلان باید رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر در قائمشهر، پرویز فتاح ظهر پنجشنبه در ادامه سفر به استان مازندران در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از رودخانه تلار قائمشهر اظهار داشت: سازمان محیط زیست باید هر چه سریعتر زمینه ملاحظات زیست محیطی جهت مطالعه و احداث سد کیسیلیان در قائمشهر را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: طرح و سد شبکه زه کشی البرز که از اعتبارات بانک جهانی در حال اتمام است می تواند 30 درصد آب مورد نیاز اراضی کشاورزی شهرستان قائمشهر را تامین کند.

فتاح تصریح کرد: 60 میلیارد تومان اعتبار برای اتمام سد البرز در سواد کوه در نظر گرفته شده که امیدواریم با افتتاح این سد بسیاری از مشکلات کشاورزی مردم شهرستانهای قائمشهر، جویبار و سواد کوه تا حدودی برطرف شود.

وزیر نیرو با اشاره به آبگیری سد البرز در اوایل سال 88 تصریح کرد: طرح مطالعاتی برای احداث سد گلورد نکاه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه حجم بسیاری از آب سدهای استان جهت تامین آب اراضی کشاورزی مهار شده است، یادآور شد: با حجم موجود آب سدهای استان متاسفانه نمی توانیم سطح وسیعی از اراضی کشاورزی استان را آبدهی کنیم.

فتاح در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مشکل آب شرب چندانی در شهرستان قائمشهر وجود ندارد اظهار داشت: جز چند روستای این شهرستان که با مشکل آب شرب مواجه هستند در صدد تامین آب شرب برای این روستاها هستیم.

وزیر نیرو در ادامه سفر به استان مازندران قرار است تا دقایقی دیگر از مراحل اجرایی منگل در محور هراز شهرستان آمل بازدید کند.