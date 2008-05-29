شرایط لازم برای دور دوم سفر هیئت دولت به کهگیلویه و بویر یراحمد فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، خلیفه خلقی پور بعد از ظهر امروز در نشست شورای اداری استان، افزود: در خصوص مصوبات سفر دور دوم با تلاش و برنامه ریزی های به عمل آمده، آن چیزی که نیاز اساسی و گره گشای مشکلات اصلی استان است در بخشها و حوزه های مختلف مطرح، بررسی و برای تصویب و اجرا در دور دوم برنامه ریزی شده است .

این مسئول همچنین در خصوص تعیین تکلیف وضعیت مناطق محروم استان نیز بیان داشت: این مسئله طرحی ملی و کشوری است و اکنون در دولت در دست بررسی است و به زودی نتیجه نهایی آن اعلام خواهد شد .

وی افزود: تاکنون از سوی استاندار پیگیریهایی در مرکز انجام شده و امید است که نتیجه خوبی نیز برای استان در پی داشته باشد .

خلقی پور، پدیده خشکسالی را در استان جدی دانست و گفت: از همه مسئولان دستگاههای اجرایی انتظار می رود در هر کاهش اثرات منفی این پدیده مردم را یاری کنند.

وی از مردم نیز خواست نهایت صرفه جویی را در زمینه آب آشامیدنی، کشاورزی و همچنین مصرف برق داشته باشند .

خلقی پور در بخش دیگری از سخنان خود به دستگاههای اجرایی تاکید کرد: نسبت به جذب نیروهای مورد نیاز به خصوص قراردادی دقت لازم را داشته باشند و مسائل قانونی را ملاک امر قرار دهند .

این مسئول همچنین اظهار داشت: اعتبارات بخش پژوهش و تحقیقات محدود است و مدیران دستگاهها باید یک درصد سهم پژوهش را در این خصوص هزینه کنند و طرحهایی را برای تصویب و اجرا ارسال کنند که مورد نیاز، ضروری و تاثیرگذار باشد .

معاون سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: تمام شرایط لازم برای سفر هیئت دولت به لحاظ امنیتی، فرهنگی، پشتیبانی و استقبال در مرکز استان و شهرستانها فراهم شده است .

نادر منتظریان اظهار داشت: برنامه ریزی برای دیدار رئیس جمهور و همراهان با روحانیون، خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و دیگر اقشار صورت گرفته است .

این مسئول در خصوص توجه مدیران به روابط عمومیها نیز بیان داشت: نظام و دولت جایگاه مهم و خاصی را برای روابط عمومی دیده است و باید مدیران این جایگاه را تقویت کنند .

وی همچنین بازگشایی نمایشگاه سراسری کتاب در یاسوج را بعد از هفت ماه نتیجه تلاش مسئولان فرهنگی به خصوص اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست و از مردم و مسئولین و کارکنان خواست از نمایشگاه استقبال کنند .