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۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۱۵

پیش نویس مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد نهایی شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: پیش نویس مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهور و هیئت دولت به این استان در نهاد ریاست جمهوری به مرحله نهایی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، امید علی پارسا بعد از ظهر امروز در نشست شورای اداری استان، افزود: امور هماهنگی همه مباحثی که باید در سفر مطرح شوند بین دستگاههای استان و وزارتخانه های مربوطه به صورت نرم افزاری تهیه و آماده برای بررسی در هیئت دولت شده اند.

وی اظهار داشت: در زمینه های مختلف در هر کار گروه، پنج مسئله کلیدی استان که مشکلات عمده را مد نظر داشته مطرح و مصوب شده است همچنین چنانچه مورد تاثیری گذار باشد دوباره در کارگروهها و سفر هیئت دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پارسا به مدیران دستگاههای اجرایی تاکید کرد: چنانچه در بخشهای مختلف، مسئله ای ضروری و نیاز استان باشد که پیش از این در کارگروهها بیان نشده است با تمام جز ئیات برای مصوب شدن در هیئت دولت ارائه شود.

پارسا با بیان اینکه، مدیران سعی کنند مصوباتی که در زمینه های مختلف انجام می شود در زمان معین خود عملی شود، گفت: تاکنون 95 درصد از موافقتنامه ها مبادله شده و باید تلاش شود با توجه به فرصت کمی که باقی است مرحله پایانی آنها نیز انجام پذیرد.

کد مطلب 692024

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