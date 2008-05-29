پیش نویس مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، امید علی پارسا بعد از ظهر امروز در نشست شورای اداری استان، افزود: امور هماهنگی همه مباحثی که باید در سفر مطرح شوند بین دستگاههای استان و وزارتخانه های مربوطه به صورت نرم افزاری تهیه و آماده برای بررسی در هیئت دولت شده اند .

وی اظهار داشت: در زمینه های مختلف در هر کار گروه، پنج مسئله کلیدی استان که مشکلات عمده را مد نظر داشته مطرح و مصوب شده است همچنین چنانچه مورد تاثیری گذار باشد دوباره در کارگروهها و سفر هیئت دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

پارسا به مدیران دستگاههای اجرایی تاکید کرد: چنانچه در بخشهای مختلف، مسئله ای ضروری و نیاز استان باشد که پیش از این در کارگروهها بیان نشده است با تمام جز ئیات برای مصوب شدن در هیئت دولت ارائه شود .