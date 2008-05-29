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۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۳۹

سفیر ایران در اسلام‌آباد:

داد و ستد فرهنگی و هنری موجب نزدیکی ایران و پاکستان است

داد و ستد فرهنگی و هنری موجب نزدیکی ایران و پاکستان است

تبادلات فرهنگی بین تهران و اسلام آباد نشانه فرهنگ مشترک دو کشور برادر است و داد و ستد فرهنگی و هنری مایه نزدیکی ایران و پاکستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاالله شاکری سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در نمایشگاه "نقاشی مینیاتور" که به همت "ناهیده رضا" مدیر گالری هنر جهاروکا برگزار شد، با اشاره به اینکه هنر نقاشی مینیاتور هدیه‌ای از سوی ایران و ایرانی‌ها به شبه قاره هند و پاکستان است، گفت: نقاشی مینیاتور می‌تواند یکی از مانیفست‌های میراث فرهنگ مشترک دو کشور برادر پاکستان و ایران باشد.

شاکری با اشاره به هنر مینیاتور و سابقه آن در ایران، درباره تاثیر آن بر دیگر سنن توسعه‌یافته نظیر مینیاتور در ترکیه عثمانی، مینیاتور مغول و مینیاتور در شبه قاره هند و پاکستان صحبت کرد و نوع مینیاتور ایران را مرتبط با شعر و افسانه ایرانی دانست.

همچنین سفیر ایران با اشاره به رشد و توسعه مینیاتور ایران در دوران صفویه و به ویژه دوره سلطنت شاه عباس صفوی اول، به توسعه نقاشی ایرانی در عصر مغول اشاره کرد. به گفته شاکری، مینیاتور ایرانی به لطف اساتیدی همچون کمال الملک،  تجویدی، علی کریمی، حیدر حاتمی، علامحسین امیرخانی و به ویژه محمود فرشچیان، بیش از پیش رشد کرد.

شاکری افزود: هنر نقاشی پدیده‌ای است که می‌تواند پیام‌ها را منتقل کند. هنر مینیاتور وسیله‌ای است که دو کشور را به لحاظ فرهنگی به هم نزدیک می‌کند.

کد مطلب 692025

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