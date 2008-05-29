ساماندهی بافتهای فرسوده ارومیه تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این جلسه که ظهر امروز به ریاست معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی برگزار شد، کلیات ضوابط و مقررات ساماندهی بافت فرسوده شهری ارومیه در قالب طرحهای بهسازی و ساماندهی اماکن در کاربری های متفاوت شهری به تصویب رسید.

بر اساس این طرح محدوده بافتهای فرسوده ارومیه در قالب سه نوع بافت فرسوده قدیمی، میانی و حاشیه ای به مساحت بیش از یک هزار و 300 هکتار شناسایی و پروژه های متناسب برای بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی در محدوده های نیازمند مداخله پیش بینی شده است.

حیات بخشی محدوده تاریخی، حراست از ارزشهای تاریخی، مرمت و بهسازی در راستای احیاء هویت تاریخی بافت قدیم شهری، ارتقاء سطح کیفیت زندگی شهروندان، توانمندسازی ساکنان و ایجاد انگیزه افزایش مشارکت عمومی در رفع مشکلات بافتهای فرسوده از اهداف راهبردی طرح ساماندهی بافتهای فرسوده ارومیه است.