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۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۰۸

ساماندهی بافتهای فرسوده ارومیه تصویب شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: ساماندهی بافت فرسوده ارومیه در جلسه کمیسیون ماده 5 آذربایجان غربی تصویب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این جلسه که ظهر امروز به ریاست معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی برگزار شد، کلیات ضوابط و مقررات ساماندهی بافت فرسوده شهری ارومیه در قالب طرحهای بهسازی و ساماندهی اماکن در کاربری های متفاوت شهری به تصویب رسید.

بر اساس این طرح محدوده بافتهای فرسوده ارومیه در قالب سه نوع بافت فرسوده قدیمی، میانی و حاشیه ای به مساحت بیش از یک هزار و 300 هکتار شناسایی و پروژه های متناسب برای بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی در محدوده های نیازمند مداخله پیش بینی شده است.

حیات بخشی محدوده تاریخی، حراست از ارزشهای تاریخی، مرمت و بهسازی در راستای احیاء هویت تاریخی بافت قدیم شهری، ارتقاء سطح کیفیت زندگی شهروندان، توانمندسازی ساکنان و ایجاد انگیزه افزایش مشارکت عمومی در رفع مشکلات بافتهای فرسوده از اهداف راهبردی طرح ساماندهی بافتهای فرسوده ارومیه است.

کد مطلب 692026

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