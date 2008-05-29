خوشحالی بن همام از تصمیم دولت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، محمد بن همام با بیان این مطلب افزود: " کنفدراسیون فوتبال آسیا از حرکت جدید دولت عراق خرسند است و آن را قدم مثبتی در مسیری مناسب می داند".

پس از آنکه فیفا بصورت موقت و مشروط محرومیت عراق را لغو کرد، رئیس AFC گفت: " حالا بازیهای مقدماتی جام جهانی طبق برنامه ادامه پیدا خواهد کرد و این همان چیزی است که کنفدراسیون فوتبال آسیا، هر دو تیم عراق و استرالیا و طرفداران فوتبال می خواهند".

او از همه بازیکنان و مسئولان تیم عراق خواست که با توجه بیشتری خود را برای بازی روز یکشنبه آماده کنند. وی با بیان این مطلب ادامه داد: " من از بازیکنان و مربیان تیم عراق می خواهم که گذشته را فراموش کرده و تمرکز خود را به بازی بعدی معطوف کنند".

بن همام همچنین گفت: " فقط در شرایطی که دخالت در کمیته ملی المپیک و همه فدراسیون متوقف شود اعتماد همه به ورزش عراق بالا می رود".

عراق قرار است در یکماه آینده دوبار با استرالیا بازی کند که بازی اول آن روز اول ژوئن – 12 خرداد در "بریزبن" استرالیا و بازی برگشت 6 روز بعد در دبی خواهد بود.