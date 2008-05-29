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۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۳۲

خوشحالی بن همام از تصمیم دولت عراق

خوشحالی بن همام از تصمیم دولت عراق

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از حرکت اخیر دولت عراق که نشان دهنده عدم دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال این کشور بود ابراز خوشحالی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، محمد بن همام با بیان این مطلب افزود: " کنفدراسیون فوتبال آسیا از حرکت جدید دولت عراق خرسند است و آن را قدم مثبتی در مسیری مناسب می داند".

پس از آنکه فیفا بصورت موقت و مشروط محرومیت عراق را لغو کرد، رئیس AFC گفت: " حالا بازیهای مقدماتی جام جهانی طبق برنامه ادامه پیدا خواهد کرد و این همان چیزی است که کنفدراسیون فوتبال آسیا، هر دو تیم عراق و استرالیا و طرفداران فوتبال می خواهند".

او از همه بازیکنان و مسئولان تیم عراق خواست که با توجه بیشتری خود را برای بازی روز یکشنبه آماده کنند. وی با بیان این مطلب ادامه داد: " من از بازیکنان و مربیان تیم عراق می خواهم که گذشته را فراموش کرده و تمرکز خود را به بازی بعدی معطوف کنند".

بن همام همچنین گفت: " فقط در شرایطی که دخالت در کمیته ملی المپیک و همه فدراسیون متوقف شود اعتماد همه به ورزش عراق بالا می رود".

عراق قرار است در یکماه آینده دوبار با استرالیا بازی کند که بازی اول آن روز اول ژوئن – 12 خرداد در "بریزبن" استرالیا و بازی برگشت 6 روز بعد در دبی خواهد بود.

کد مطلب 692047

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