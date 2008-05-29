واردات مواد اولیه پوست در کشور با مشکلات بسیاری روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش کشور ظهر امروز در جمع خبر نگاران در نمابشگاه بین المللی مشهد افزود: در حال حاضر صنعت چرم از سخت افزارهای مناسب برخوردار است اما در تامین مواد اولیه به ویژه در واردات پوست با مشکلاتی مواجه هستیم و تا زمانیکه پوست وارد کشور نشود صنعت چرم و کیف و کفش رونقی نخواهد داشت.



وی اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه بین المللی کیف و کفش یکی از شاخصه های رشد بخش خصوصی به شمار می رود.

علی لشگری افزود: در شرایطی که متاسفانه هنوز صنعت گران علاقه ای به حضور در این نمایشگاهها ندارند، استمرار برگزاری نمایشگاه چرم، کیف و کفش می تواند تاثیر به سزایی در روند استقبال آنان از این نمایشگاه در دراز مدت داشته باشد.

رستم پور، رئیس هیئت امنای صنعت چرم ورامین نیز در این خصوص اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه فرصت مناسبی برای گسترش زمینه های رشد صنایع مختلف به ویژه صنعت چرم است که علاوه بر آن حمایت دولتمردان از صنعت چرم نیز از دیگر ملزومات رشد این صنعت است.

وی ادامه داد: رشد صنعت چرم نیازمند نگاه فراملی همه صنعتگران و مسئولان است و در همین راستا باید بسترهای بازاریابی برای این صنعت فراهم شود تا با دعوت ازصاحبان بازارهای هدف، صنعت چرم برای حضور در نمایشگاهها شرایط رشد و پیشرفت این صنعت بیش از پیش فراهم شود.

رستم پور تاکید کرد: فقط در چنین شرایطی است که می توان از برگزاری نمایشگاهها بهره برداری مطلوبی کرد.