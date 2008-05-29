همایش فصلی خانه احزاب برگزار شد/ تجدید میثاق احزاب آرمانهای امام(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه نوزدهمین سالروز ارتحال حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران همایش فصلی خانه احزاب ایران با موضوع بررسی اندیشه های سیاسی حضرت امام در خصوص مردمسالاری و تحزب پیش از ظهر امروز در حسینیه شماره یک جماران برگزار شد.

در این مراسم که جمعی از دبیران کل، اعضای شورای مرکزی، احزاب، گروهها و تشکل های سیاسی و همچنین اعضای شورای مرکزی خانه احزاب ایران حضور داشتند جمعی از دبیران کل احزاب به سخنرانی پیرامون اندیشه های امام و مردمسالاری و تحزب پرداختند.

در همایش فصلی خانه احزاب سید حسن خمینی نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران پیرامون اندیشه های سیاسی حضرت امام خمینی (ره) به سخنرانی پرداخت و پس از آن نماز جماعت ظهر و عصر به امامت وی در حسینیه جماران اقامه شد.