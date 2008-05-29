60 درصد شبکه های زهکشی کشور دچار مشکل است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حسن رحیمی پیش از ظهر امروز در اولین سمینار ملی بررسی چالشها و راهکار هاو مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی در کرج اظهار داشت: با توجه به هزینه بالای زهکشی و حجم سرمایه گذاری در این امر توجه به مسائل ژئوتکنیک زهکشیها ضروری است.

وی افزود: زهکشی شبکه های آبیاری در ایران از اواخر دهه 30 شروع شد اما دستورالعمل بهره برداری از این زهکشها پس از گذشت 50 سال در دست تهیه است.

این محقق و پژوهشگر مسائل ژئوتکنیک خاطرنشان کرد: علل اصلی که در شبکه های زهکشی موجب بروز مشکل می شود شامل کیفیت خاک بستر، کیفیت مصالح به کار رفته در ساخت شبکه و مسائل ژئوتکنیکی است که در این امر سهم کیفیت خاک بستر در بروز مشکلات 70 درصد، سهم کیفیت مصالح به کار رفته چون شن، ماسه، سیمان و قیر در شبکه20 درصد و سهم مسائل ژئوتکنیکی و کیفیت اجرا به 10 درصد می رسد.

رحیمی یادآور شد: با توجه به اینکه مسائل ژئوتکنیکی سازه ها در شرایط فیزیکی نامطلوبی انجام می شود و به همین دلیل کارفرمایان و مشاوران به انجام این مطالعات کم توجهی نشان می دهند.

وی در خصوص خاکهای مشکل آفرین عنوان کرد: خاکهای مشکل آفرین به خاکهایی گفته می شود که در صورت استفاده از آن به عنوان مصالح در سازه های خاکی یا به عنوان تکیه گاه سایر سازه ها مسائل و مشکلاتی را در طول دوران ساخت یا بهره برداری ایجاد می کند و شامل خاکهای تورم پذیر، انحلال پذیر، واگرا، رمبنده، ماسه ای و روانگرا، عالی و ضعیف و خاکهای رسی روان می شود.

این محقق بیان داشت: 70 درصد مشکلات خاکها مربوط به خاکهای تورم زاست و در ایران همچنین وجود خاکهای انحلال پذیر نیز مشکل آفرین است به نحوی که 27 میلیون هکتار از اراضی ایران دارای خاکهای گچی است.

به گفته وی میزان گچ موجود در خاک، نوع و شکل بلور، بافت عمومی، شیب هیدرولیکی، سرعت جریان آب در خاک و درجه حرارت محیط نیز از عوامل تاثیرگذار در میزان تخریب است و وجود گچ بیش از چهار درصد از دیدگاه سازه ای موجب تخریب می شود.

رحیمی متذکر شد: در این راستا و به منظور جلوگیری از تخریب سازه ها، انجام مطالعات ژئوتکنیکی به صورت دقیق بر روی سازه ها از ضروریات است همچنین شناسایی و تشخیص نوع خاک و به کارگیری روشهای تغییر کیفیت آن و رفع مشکلات این خاکها برای بهبود وضعیت سازه ها پس از بهره برداری ضروری است.