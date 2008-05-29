کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه فرهنگیان شهرستان خرم آباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی ماکنعلی در حاشیه افتتاح این واحد درمانی اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات رفاهی به فرهنگیان، درمانگاه فرهنگیان از سال گذشته توسعه بخشهای مختلف در دستور کار قرار گرفته و تاکنون در این راستا بخش های بینایی سنجی، شنوایی سنجی و فیزیوتراپی با همکاری بخش خصوصی افتتاح شده است.

وی عنوان کرد: این کلنیک می تواند با امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارد با حداکثر 10 درصد تخفیف علاوه بر بیمه خدمات درمانی به درمان بیماران بپردازد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان یادآور شد: این کلنیک طرف قرارداد بیمه های خدمات درمانی، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، بانکها، بیمه ایران، آب و فاضلاب، اداره برق بوده و به صورت شبانه روزی در خدمت فرهنگیان و سایر اقشار مردم است.