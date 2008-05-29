340 میلیون ریال برای ساخت مجتمع فرهنگی تبلیغی ازنا اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان ازنا، حجت الاسلام محمدرضا بیاتیان ظهر امروز در جلسه کمیته برنامه ریزی عمرانی شهرستان ازنا اظهار داشت: همچنین 180 میلیون ریال برای ساخت دو باب خانه عالم در روستاهای گلیجرد و سیاوش آباد شهرستان ازنا در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: همچنین اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال برای تکمیل مصلای نماز جمعه این شهرستان منظور شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ازنا در ادامه از اختصاص اعتباری بالغ بر 300 میلیون ریال برای احداث و تکمیل حوزه علمیه برادران شهرستان ازنا خبر داد.

بیاتیان با اشاره به اهمیت رسیدگی به مشکلات و کمبودهای فرهنگی شهرستان از اعضای کمیته برنامه ریزی عمرانی شهرستان خواست تا با مدنظر قرار دادن این مشکلات نسبت به تخصیص بودجه های فرهنگی اهتمام لازم را به خرج دهند.