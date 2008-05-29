دیوان عدالت اداری ضامن اجرایی قانونمندی نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیتالله علی رازینی درهمایش دیوان عدالت اداری، چالشهای دادرسی اداری و راهکارها که امروز در مجتمع دانشگاهی ولیعصر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، برگزار شد، افزود: در طول تاریخ همواره مردم از مظالم دستگاههای اجرایی در فشار بوده اند هر چند همه دستگاههای اجرایی برای تمشیت امور چوب و فلکی هم داشتند و داوری هم میکردند، اما این داوری عام نبوده است، لذا ایجاد یک دستگاه قضایی عام از آرزوهای نسلهای مختلف بوده است.
وی افزود: ایجاد دیوان عدالت اداری در قانون اساسی در راستای تشکیل دستگاه قضایی مستقل بوده است. عدالت در همه دستگاهها وجود دارد و همه ادعای برقراری عدالت دارند، اما تحقق این امر چیزی است که بسیاری تحمل آن را ندارند.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: در قانون اساسی که سند افتخار همه ما است دستگاهی به نام دیوان عدالت اداری پیشبینی شده و قانون اساسی خواسته که چنین دستگاهی با عنوان بخشی از دستگاه قضایی به قانونمندی دستگاههای اداری کمک کند.
آیت الله رازینی دیوان عدالت اداری را ضامن اجرایی قانونمندی نظام برشمرد و اظهار داشت: اگر دیوان درست کار کند بسیاری از زمینههای تشکیل پروندههای قضایی اعم از حقوقی و کیفری فراهم نمی شود.
رییس دیوان عدالت اداری در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در دیوان، کار علمی بسیار کم انجام شده خاطرنشان کرد: درصد آنچه در مورد مسایل مربوط به حقوق مدنی و حقوق جزا و دیگر گرایشهای حقوقی مطرح شده نسبت به آنچه در خصوص حقوق اداری و به ویژه دیوان عدالت اداری مطرح است درصدی کم بوده و نیاز است که در این زمینه تولید علم صورت گیرد. در حال حاضر مشاهده میکنیم که پشت هر ماده قانونی در مباحث مدنی و کیفری انبوهی از مقالات منتشر میشود، اما در مورد مسایل مربوط به دیوان چنین اتفاقی نیفتاده است؛ در حالی که حوزه عمل دیوان از کل عدلیه فراگیرتر است.
وی آموزشهای لازم برای قضات دیوان عدالت اداری را کافی ندانست و اضافه کرد: در حال حاضر شعب دیوان به صورت موضوعبندی شده تقسیم شدند، یعنی یک پرونده که در دیوان مطرح میشود به هر قاضی سپرده نخواهد شد؛ بلکه ما شعب را تبدیل به مراجع قضایی اختصاصی کردهایم. به عنوان مثال 4 شعبه در دیوان عدالت اداری مسایل فرهنگی را بررسی میکند، 2 شعبه مسایل نظامی و امنیتی و 2 شعبه مسایل محیط زیست و به همین ترتیب مسایل تخصصی دیگر در 10 مجموعه مورد رسیدگی ویژه قرار میگیرند.
وی در پایان تاکید کرد: اگر دیوان عدالت اداری وظیفه خود را به خوبی انجام دهد از بروز مشکلات بسیار جلوگیری میشود و در واقع کارهای گرهخورده و پیچیده از طریق یک میانبر حل و فصل میشود.
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