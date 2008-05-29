اذعان رایس به اشتباه بودن دلایل حمله به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کاندولیزا رایس" روز پنجشنبه در سخنرانی خود در کنفرانس بین المللی استکهلم خاطرنشان کرد: عراق پیشرفت های بسیار خوبی برای جای دادن خود در منطقه و جهان کرده است.

وی افزود: البته نباید این نکته را فراموش کرد که هنوز چالش هایی باقی مانده و کارهای زیادی باید انجام گیرد.

رایس همچنین به انتقادهای اخیر "اسکات مک کللان" سخنگوی سابق وزارت امور خارجه آمریکا که در کتاب خود به شدت سیاست های کاخ سفید در عراق را زیر سئوال برده است، واکنش نشان داد.

وی که در دوران آغاز جنگ عراق به عنوان مشاور امنیت ملی در کاخ سفید مشغول بکار بوده است، در ادامه افزود: از برخی جهات ما در عراق موفق عمل کردیم و از برخی جهات نیز خیر.

وزیر خارجه آمریکا خاطرنشان کرد: یک چیزی وجود دارد که من می دانم اشتباه نبوده و آن آزاد سازی مردم عراق از دیکتاتوری "صدام حسین" بود.

رایس در عین حال با اشاره به اینکه نمی خواهد به مطالب منتشر شده در کتابی که هنوز آن را مطالعه نکرده، واکنش نشان دهد، اما تاکید کرد که سرنگونی صدام حسین یک اقدام صحیح بوده است.

وی گفت: آمریکا تنها کشوری نبود که عقیده داشت سلاح های کشتار جمعی در عراق وجود دارد.

شایان ذکر است که بهانه وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق یکی از دلایلی شد تا دولت آمریکا برای توجیه حمله خود به آن کشور مطرح کرد. البته باید دانست که تمامی این اطلاعات اشتباه و فاقد صحت بودند.

رایس مدعی شد: پرونده سلاح های کشتار جمعی در عراق به نظر کاملا روشن و واضح می رسید. اگر جهان در این دوره به این مسئله باور ندارد، پس به من اجازه دهید بپرسم چرا بغداد تحت تحریم های بین المللی بسیار شدید و بی سابقه ای قرار گرفت.

وی گفت: نگرانی های مربوط به سلاح های کشتار جمعی یکی از دلایل صدور بسیاری از قطعنامه های سازمان ملل علیه عراق از دهه 90 به شمار می رفت. این قطعنامه ها ثابت می کردند که صدام حسین یک تهدید است. پس چرا باید می گذاشتیم که مردم عراق در رنج باقی بمانند.

ازسوی دیگر، وزیر خارجه آمریکا در زمینه روابط کشورهای عربی با عراق اظهار داشت: عراق برای موفقیت نیازمند حمایت بین المللی است و من همه کشورها را به تقویت تعهدات دیپلماتیک ، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با ملت عراق تشویق و ترغیب می کنم.

وی افزود: ما به طور خاص، از همسایگان عراق و دوستان این کشور می خواهیم که این روابط را از طریق سفرهای رسمی به عراق و بازگشایی سفارتخانه ها، کنسولگری ها و تعیین سفیران تحکیم بخشند.

رایس اشاره کرد که عراق می تواند نقش دلگرم کننده ای از طریق تعیین سفرای خود در کشورهای عربی ایفا کند.

همزمان با برگزاری کنفرانس استکهلم ، دو انفجار انتحاری شدید در شمال عراق رخ داد که در پی حملات ارتش علیه اعضای شبکه القاعده در این منطقه به وقوع پیوست و دستکم 20 کشته و 42 زخمی برجای گذاشته است.

ازسوی دیگر، نخست وزیر سوئد در سخنانی بر آمادگی کشورش برای حمایت از دولت عراق و تمامی عراقی ها در حفظ حاکمیت کشورشان و داشتن یک کشور متحد، دموکراتیک و شکوفا تاکید کرد.

کنفرانس استکهلم قرار است با انتشار یک بیانیه پایانی و برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در ساعت 30/19 به وقت تهران به کار خود پایان دهد.