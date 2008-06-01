برنامه 10 ساله دانشگاه تربیت مدرس برای جذب 5 هزار دانشجوی خارجی

دکتر فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد در قبال جذب دانشجویان خارجی هم در بحث توسعه فرهنگی گام بردارد و هم در دراز مدت به جهت درآمد زایی موفقیت داشته باشد لذا افزایش جذب دانشجوی خارجی طی برنامه ای 10 ساله مورد توجه دانشگاه است.

وی افزود: با راه اندازی واحد بین الملل دانشگاه تربیت مدرس در شهرستان نور 5 هزار دانشجوی خارجی در بازه زمانی 10 ساله جذب می شوند. به این ترتیب که در فاصله مهر 87 تا مهر 88 تعداد 15 دانشجوی خارجی در واحد بین الملل دانشگاه تربیت مدرس در چند دوره کارشناسی ارشد یا دکتری پذیرفته می شوند.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس اولین دوره جذب دانشجو در واحد بین الملل نور را دوره ای تمرینی برای این دانشگاه دانست و گفت: در این دوره سیستمهای ویزا، اسکان، آموزش و مسائل رفاهی، تفریح دانشجو، نحوه اخذ پول، انتقال و نحوه پذیرش دانشجو امتحان می شوند یعنی در این دوره به صورت عملی ایرادات سیستم بین الملل دانشگاه تربیت مدرس شناسایی می شود.

دکتر دانشجو با پیش بینی اینکه در مهر ماه 88 حدود 60 دانشجوی خارجی دیگر در این دانشگاه پذیرش شوند، گفت: از سال 89 به بعد به صورت تصاعدی پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه تربیت مدرس صورت می گیرد تا در یک بازه زمانی 10 ساله به 5 هزار دانشجوی خارجی برسیم.

وی از رشته هایی که برای نخستین دوره واحد بین الملل دانشگاه تربیت مدرس در شهرستان نور راه اندازی می شوند، گفت: از کلیه دانشکده های دانشگاه تربیت مدرس درخواست شد تا گروههایی که مایل هستند و شرایط و توان فعالیت در واحد بین الملل را دارند فعال شوند و درخواست های خود را ارائه دهند.

فرهاد دانشجو افزود: 15 گروه از دانشکده های مختلف از جمله علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم پایه و علوم پزشکی

برای فعالیت در قالب واحد بین الملل دانشگاه تربیت مدرس اظهار تمایل کرده اند که در حال حاضر صرفا 5 مورد از رشته هایی که پیشنهاد شده است در واحد بین الملل راه اندازی می شود.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: رشته هایی که در واحد بین الملل نور راه اندازی می شوند هنوز نهایی و قطعی نشده اند اما امکان دارد فلسفه، زبان فارسی و رشته هایی از دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی در این واحد بین الملل فعال شوند.