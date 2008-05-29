توقف سپاهان نوین در اصفهان / استیل آذین به صعود امیدوار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار از مرحله پلی آف مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور، عصر امروز دو تیم سپاهان نوین اصفهان و استیل آذین تهران برابرهم به میدان رفتند که در نهایت این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

برپایه این گزارش، در این دیدار که با قضاوت محسن قهرمانی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد، مرتضی هاشم زاده در دقیقه 4+90 با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد.

ضمن اینکه در اواسط نیمه دوم این دیدار ضربه محکم کریمیان بازیکن تیم سپاهان نوین، با واکنش محمدی دروازه بان استیل آذین به تیر دروازه برخورد کرد که این مهمترین اتفاق مسابقه بود.

با این نتیجه تکلیف نخستین تیم صعود کننده به رقابت های لیگ دسته اول که برنده دیدار استیل آذین - سپاهان خواهد بود، هفته آینده و در دیدار برگشت این دو تیم مشخص می شود که با توجه به میزبانی تیم استیل آذین، طبیعتا شانس پیروزی این تیم بیشتر از حریف اصفهانی خواهد بود.