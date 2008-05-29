طالب لو استقلال را فینالیست کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال فولاد خوزستان و استقلال تهران از ساعت 18 امروز در چارچوب دیداری از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال حذفی باشگاه های کشور در حضور بیش از 25 هزار تماشاگر ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم رفتند که حاصل تلاش آنها در پایان با برتری 3 بریک آبی پوشان تهرانی در ضربات پنالتی همراه بود.

دیدار فولاد خوزستان - استقلال در وقت معمول با نتیجه تساوی یک بریک به اتمام رسید تا دو تیم در وقت های اضافه برای کسب برتری تلاش کنند. در این بازی ابتدا تیم استقلال تهران در دقیقه 28 توسط علی علیزاده به گل برتری رسید اما با گلزنی احمد آل نعمه در دقیقه 61 کار به تساوی کشیده شد. در ادامه دو تیم توفیقی در گلزنی نداشتند تا جدال آنها در وقت های اضافه دنبال شود.

در وقت های اضافه فولاد خوزستان و استقلال بازی برابری را به نمایش گذاشتند در این بین تیم استقلال در دقیقه 102 توسط آرش برهانی به گل رسید اما پیش از آن مسعود مرادی به علت خروج توپ از زمین مسابقه در زمان ارسال کرنر محمد نوازی در سوت خود دمیده بود تا گل برهانی بی ثمر بماند.

سرانجام بازی فولاد خوزستان - استقلال تهران در پایان 120 دقیقه تلاش با نتیجه تساوی یک بریک به اتمام رسید و کار آنها به ضربات پنالتی کشیده شد. در ضربات پنالتی استقلال با اتکا به توانمندی های وحید طالب لو به برتری 3 بریک رسید تا در مجموع با برتری 4 بر2 مقابل فولاد خوزستان به دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی راه یابد.

در ضربات پنالتی برای تیم استقلال مجتبی جباری، محسن یوسفی و آرش برهانی گلزنی کردند و ضربه نوازی را نیز دروازه بان فولاد مهار کرد. از سوی دیگر تیم فولاد خوزستان ضربات پنالتی را با موفقیت آغاز کرد. پس از آنکه ضربه داسیلوا به تور دروازه استقلال بوسه زد، احمد آل نعمه ضربه پنالتی دوم فولاد را به بیرون زد و در ادامه وحید طالب لو موفق به مهار ضربات پنالتی علی بداوی و جان واریو شد تا آبی پوشان تهرانی برای سومین بار در فصل جاری مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور در ضربات پنالتی موفق به شکست حریفان شوند. تیم استقلال پیش از این موفق به شکست تیم های ذوب آهن اصفهان و راه آهن تهران در ضربات پنالتی شده بود.

این نخستین پیروزی استقلال با حضور دوباره امیر قلعه نویی در این تیم بود. قلعه نویی تیم سیزدهم جدول رده بندی لیگ برتر را به دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور رساند تا بازهم در شرایطی بحرانی منجی آبی پوشان شود. او در سال 81 نیز تیم ناکام استقلال در لیگ برتر را فینالیست مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور کرد.

قضاوت دیدار فولادخوزستان - استقلال تهران برعهده مسعود مرادی بود. وی در این بازی به رضا جلالی و لفته حمیدی از تیم فولاد خوزستان و مجتبی جباری، علی علیزاده، محمد نوازی و میثم منیعی از تیم استقلال کارت زرد نشان داد.

تیم فوتبال فولاد خوزستان در این بازی با ترکیب کارلوس آلبرتو فرناندز، نادر احمدی (اسماعیل شریفات - 66)، جلال کاملی مفرد، رضا جلالی، احمد آل نعمه، علی بداوی، جان واریو، داسیلوا، بختیار رحمانی، احمد مومن زاده و محمد قاضی (لفته حمیدی - 73) به میدان رفت. از سویی دیگر ترکیب تیم فوتبال استقلال تهران را نیز وحید طالب لو، امیر حسین صادقی، پیروزقربانی، بیژن کوشکی، میثم منیعی، پژمان منتظری، مهدی امیرآبادی (محمد نوازی -91)، مجتبی جباری، امید روانخواه، علی علیزاده (آرش برهانی - 63) و فرهاد مجیدی (محسن یوسفی - 75) تشکیل می دادند.

دیگر تیم فینالیست مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور روز یکشنبه در دیدار تیم های پگاه گیلان و برق شیراز مشخص خواهد شد.