تجدید میثاق اقشار مختلف مردم با آرمانهای امام راحل

به گزارش خبرگزاری مهر، 500 نفر از بازنشستگان عضو سپاه پاسداران استان تهران از شهرهای تهران بزرگ، ورامین، رباط کریم و شهرری برای بستن میثاقی دوباره با امام راحل بر مزار ایشان حضور یافتند و قرائت فاتحه کردند.

مدیران ارشد و کارکنان بانک ملت نیز روز پنجشنبه با حضور در حرم مطهر امام راحل (ره) با نثار تاج گل با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی تجدید میثاق کردند.

آنان پس از قرائت زیارتنامه و فاتحه یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

همچنین مسئوولان، مدیران و کارکنان ورزشی مناطق 22 گانه شهرداری تهران روز پنجشنبه با حضور در مرقد مطهر با نثار تاج گل با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی تجدید میثاق کردند.

دراین مراسم رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران گفت : رهبر فقید ایران اسلامی هدیه ای الهی از سوی پروردگار یکتا به ملت شهید پرور و همیشه در صحنه این خطه پهناور بود.

مصطفی آجرلو با بیان این مطلب که جامعه ورزش یکپارچه در آیین سوگواری ارتحال امام راحل شرکت می کنند، اظهار کرد : ورزشکاران رفتار شایسته خمینی کبیر را برای مدد گرفتن از آن در میادین ورزشی و رعایت اخلاق صحیح و خداپسندانه سرلوحه کار خود قرار می دهند.