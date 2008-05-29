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۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۵۹

محمد حسنین هیکل تاکید کرد:

حزب الله نماد واقعی مقاومت/ همدستی سه نهاد اطلاعاتی عربی در ترور مغنیه

حزب الله نماد واقعی مقاومت/ همدستی سه نهاد اطلاعاتی عربی در ترور مغنیه

"محمد حسنین هیکل" تحلیلگر و روزنامه نگار برجسته جهان عرب با ستایش از دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد که مبارزه رزمندگان لبنان با رژیم اسرائیل در تابستان سال 2006 میلادی مفاهیم مقاومت در برابر این رژیم را تغییر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، محمد حسنین هیکل در سمیناری در باشگاه قضات در قاهره با ستایش از سید حسن نصرالله و مقاومت لبنان و اشاره به تجاوز تابستان سال 2006 میلادی رژیم اسرائیل به لبنان که با پیروزی رزمندگان مقاومت همراه بود، گفت: سید حسن نصرالله وارد جنگ شرافتمندانه ای (با رژیم اسرائیل) شد که مفاهیم مقاومت در برابر اسرائیل را تغییر داد و رزمندگان لبنان درسی خوبی به اسرائیل دادند.

هیکل درباره ترور شهید عماد مغنیه از فرماندهان بلندپایه حزب الله لبنان گفت: سه دستگاه اطلاعاتی عربی درعملیات ترور مغنیه همدست بوده اند. وی در عین حال هویت این دستگاههای اطلاعاتی را مشخص نکرد.

وی همچنین از اقدامات برخی کشورهای عربی در لبنان با هدف گرفتار کردن و در تنگنا قرار دادن سوریه سخن گفت.

کد مطلب 692170

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