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۹ خرداد ۱۳۸۷، ۲۱:۰۷

متکی در کنفرانس استکهلم:

سیاست اشتباه اشغالگران علت ناامنی عراق است/ از ثبات عراق حمایت می کنیم

سیاست اشتباه اشغالگران علت ناامنی عراق است/ از ثبات عراق حمایت می کنیم

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز با محکوم کردن سیاست های اشتباه اشغالگران در عراق تاکید کرد که تهران از تلاش های دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق برای بازگرداندن ثبات به این کشور حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منوچهر متکی در اولین نشست پیگیری اهداف سند موسوم به "پیمان بین المللی با عراق" در شهر استکهلم پایتخت سوئد گفت که سیاست اشتباه اشغالگران درعراق باعث شده که ناامنی بر زندگی همه عراقی ها سایه بیندازد.

وی افزود: ایران با نگرانی انساندوستانه زیاد حوادث عراق را دنبال و از دولت عراق در تلاش های آن برای بازگرداندن ثبات حمایت می کند.

متکی بر ضرورت تداوم حمایت جامعه بین المللی از دولت و ملت عراق تاکید کرد و گفت: ایران آماده کمک به عراقی ها برای بازگرداندن صلح و ثبات است.

خبرگزاری کویت نیز به نقل از متکی در این نشست نوشت: کشورهای همجوار عراق نقش برجسته ای را در تامین امنیت و ثبات و همبستگی ملی در عراق از طریق برگزاری نشستها و کنفرانسهای متعدد در سطح وزیران امور خارجه و وزیران کشور ایفا کرده اند که نتایج ثمربخشی در آرام کردن اوضاع داشته است.

وی بار دیگر بر ضرورت واگذاری امور عراق به ملت این کشور و عدم مداخله خارجی در عراق تاکید کرد.

نشست پیگیری اهداف سند موسوم به "پیمان بین المللی با عراق" امروز در شهر استکهلم پایتخت سوئد آغاز بکارکرد که در این نشست یک روزه وزیران امور خارجه 80 کشور، 600 هیئت و 500 خبرنگار بین المللی شرکت دارند.

مسئولان بلندپایه بیش از 60 کشور و سازمان در اجلاس بین المللی خود در سوم ماه مه سال 2007 میلادی در تفرجگاه شرم الشیخ مصر "پیمان بین المللی با عراق" را با هدف تقویت امنیت درعراق و جهش اقتصادی این کشور تصویب کردند.

کد مطلب 692188

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