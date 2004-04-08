فرانسه با ورود تركيه به اتحاديه اروپا مخالف است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه فيگارو امروز نوشت: « ميشل بارنيه» كه در پارلمان فرانسه سخن مي گفت، اظهار داشت : فرانسه با عضويت تركيه در اتحاديه مخالف است زيرا نمي تواند معيارهاي سياسي را رعايت كند.

وي در ادامه افزود: تركيه به شرايط احترام نمي گذارد.

اين اظهارات وزير امور خارجه درحالي كه فقط يك هفته از انتصاب وي مي گذرد، درموقعيتي بسيار حساس مطرح شده است ، زيرا تركيه و قبرس بايد طرحي از سوي سازمان ملل را براي متحد شدن خود بپذيرند.

دولت اصلاح طلب تركيه از پذيرفتن طرح سازمان ملل طفره مي رود و اميدوار است كه در دسامبر سال جاري ميلادي گفتگوهاي خود را با اتحاديه اروپا آغاز كند.

تحليل گران نگران هستند كه چنين موضع گيري از سوي فرانسه ملي گرايان تركيه را كه با ماجرا مخالف هستند تقويت كند.



