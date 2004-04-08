شوراي حكومت انتقالي بهره برداري مقتدي صدر از نام خاندان صدر را مردود دانست

به گزارش خبرگزاري" مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي" ايلاف" اعضاي شوراي حكومت انتقالي با صدور بيانيه اي اعلام كردند:علي رغم اينكه اين شورا احترامي خاصي را براي به دو شهيد صدر قائل است اما بهره گيري مقتدي صدر از نام خاندان خود و ايجاد هرج و مرج و حمله به منافع و مصالح مردم عراق را نمي پذرد.



اين بيانيه افزود: عراق درحال حاضر دربرابر دوخطربزرگ " تروريسم" و" قانون شكني" ايستادگي مي كند وعراق جديد تلاش مي كند تا هويت جديد خود را كه داشتن عراقي دمكراتيك فدرالي و يكپارچه است، اثبات كند.



دربيانيه ياد شده آمده است: برخي اشخاص تلاش مي كنند تا خودشان را برمردم عراق تحميل كنند درحالي كه اين امر به طور كلي مردود است. شوراي حكومت انتقالي تاكيد كرد اگر نيروهاي ائتلاف براي پايان دادن به هرج و مرج و ايجاد امنيت دخالت نكنند، گروههاي سياسي عراق براي جلوگيري از گسترش درگيريها وارد عمل مي شوند و مردم را نجات خواهند داد.



دربخشي ديگر از بيانيه مزبورتاكيد شده است كه شوراي حكومت انتقالي همواره درمسير قانون و برپايي دمكراسي حركت مي كند اما نمي تواند در برابرحوادث خطرناكي كه آينده اين كشور را تهديد مي كند، ساكت بنشيند زيرا حاضرنيست حتي يك قطره خون ازشهروندان بيگناه اين كشورريخته شود.



شوراي حكومت انتقالي خود را دركنار مردم عراق مي بيند و به همه شهرونداني كه به قانون و نظام پايبند هستند احترام مي گذارد. اين شورا از نيروهاي ائتلاف مي خواهد نهايت خويشتنداري و تلاش خود را براي كاهش ميزان خسارات انساني و مادي و جلوگيري از كشتار بيگناهان بكاربندند.



دربيانيه اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق اشاره شده كه اكثر مردم عراق درشمال، جنوب، مركز و جنوب خواهان ايجاد امنيت و ثبات هستند، بنابراين درمقابل هرگونه هرج و مرج و قانون شكني متخلفان ايستادگي خواهند كرد. اعضاي اين شورا درپايان از تمامي عراقيها خواستند تا با همكاري خود اعضاي اين شورا را در پيشرفت به سوي جلو و تحقق اهدافش براي بازسازي عراق كمك كند.



درهمين حال " عدنان پاچه چي" عضو شوراي حكومت انتقالي عراق اعلام كرد: تماسهايي با مقتدي صدر روحاني شيعه عراقي براي قانع كردنش براي تسليم خود به پليس عراق گرفته شده است.