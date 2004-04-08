نماز جمعه اين هفته تهران به امامت آيت الله هاشمي رفسنجاني اقامه مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، در مراسم نماز جمعه اين هفته تهران حجت الاسلام و المسلمين رضايي قائم مقام نماينده ولي فقيه در بنياد مسكن گزارشي از فعاليتهاي اين بنياد را ارائه خواهد كرد.
همچنين پس از اقامه نماز پيكر مطهر 350 تن از شهدا توسط نمازگزاران تشييع و با آرمانهايشان تجديد ميثاق خواهد گرديد.
نماز جمعه اين هفته در دانشگاه تهران به امامت آيت الله هاشمي رفسنجاني و سخنراني پيش از خطبه هاي حجت الاسلام والمسلمين شجاعي در خصوص اربعين حسيني برگزار مي شود.
به گزارش خبرگزاري مهر، در مراسم نماز جمعه اين هفته تهران حجت الاسلام و المسلمين رضايي قائم مقام نماينده ولي فقيه در بنياد مسكن گزارشي از فعاليتهاي اين بنياد را ارائه خواهد كرد.
کد مطلب 69235
نظر شما