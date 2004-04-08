  1. سیاست
  2. سایر
۲۰ فروردین ۱۳۸۳، ۱۵:۲۲

نماز جمعه اين هفته تهران به امامت آيت الله هاشمي رفسنجاني اقامه مي شود

نماز جمعه اين هفته در دانشگاه تهران به امامت آيت الله هاشمي رفسنجاني و سخنراني پيش از خطبه هاي حجت الاسلام والمسلمين شجاعي در خصوص اربعين حسيني برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، در مراسم نماز جمعه اين هفته تهران حجت الاسلام و المسلمين رضايي قائم مقام نماينده ولي فقيه در بنياد مسكن گزارشي از فعاليتهاي اين بنياد را ارائه خواهد كرد.
همچنين پس از اقامه نماز پيكر مطهر 350 تن از شهدا توسط نمازگزاران  تشييع و با آرمانهايشان تجديد ميثاق خواهد گرديد.

کد مطلب 69235

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها