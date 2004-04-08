الجزاير امروز هشتمين رئيس جمهور خود را انتخاب مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع خبري ، 39869 صندوق اخذ راي در سراسر الجزاير در شمال آفريقا در 48 ايالت آن توزيع شده است تا هشتمين رئيس جمهور آن از ميان شش نامزد از جمله عبدالعزيز بوتفليقه رئيس جمهور فعلي انتخاب شود.



بن فليس، سعدي و جاب الله سه تن از نامزدهاي رياست جمهوري الجزاير پيش از شروع انتخابات در نتايج آن ابراز ترديد كردند.

سه نامزد نگراني خود را در مورد سلامت انتخابات امروز ابراز كردند، اين سه نفر در بيانيه مشترك كه يك نسخه از آن را در خبرگزاري فرانسه دريافت كرد تهديد كردند با نتايج انتخابات مخالفت خواهند كرد.



اين بيانيه را علي بن فليس دبير كل جبهه آزاديبخش ملي (حزب واحد سابق) از برجسته ترين رقباي بوتفليقه رئيس جمهور فعلي ، سعيد سعدي رهبر تجمع به خاطر فرهنگ و دمكراسي و عبدالله جاب الله رئيس جنش اصلاح به عنوان بزرگترين حزب مخالفت و نماينده جريان اسلامي امضا كردند.



ارتش بي طرفي خود را در اين انتخابات اعلام كرده است و برخي نامزدها را از اينكه اين بي طرفي به بي طرفي منفي كه زمينه را براي ايجاد تقلب در انتخابات كه دغدغه رقباي بوتفليقه را تشكيل مي دهد، فراهم كند، نگران كرده است.



تلويزيون دولتي الجزاير دوشنبه گذشته از يك نظرسنجي خبر داد كه پيروزي بوتفليقه رئيس جمهور فعلي را در هشتمين دوره انتخابات اين كشور در دور اول با اكثريت 53 تا55 درصد آرا مورد تاكيد قرار داد.



مقامات دولتي هم عزم جدي خود را بر برگزاري شفاف و سالم اين انتخابات اعلام كردند و از ضمانت هايي خبر دادند كه تعديل قانون انتخابات فراهم كرده است و به نامزدها اجازه مي دهد تا بر دفاتر و صندوق هاي اخذ با حضور ناظران بين المللي نظارت كنند.



بنا به درخواست بوتليقه، اتحاديه عرب، اتحاديه آفريقايي و اتحاديه اروپايي بر انتخابات الجزاير نظارت خواهند كرد اما سازمان ملل بنا به دلايلي با درخواست بوتفليقه مخالفت كرد.



به هر حال امروز الجزاير با يكي ازجنجال برانگيزترين و مبهم ترين انتخابات تاريخ جديد خود مواجه است و دليل اين دشواري پيش بيني امكان نتايج قطعي در دور اول است.



لويزه حنون، علي فوزي، علي بن فليس، عبدالله جاب الله، سعيد سعدي پنج رقيب عبدالعزيز بوتفليقه در هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوري اين كشور هستند.

کد مطلب 69244