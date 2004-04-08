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۲۰ فروردین ۱۳۸۳، ۱۳:۱۰

معاون سازمان سنجش در گفتگو با "مهر" :

سازمان سنجش پاسخنامه هاي كنكور دانش آموزان افغان را تصحيح كرد

معاون سازمان سنجش آموزش كشور گفت: سوولات امتحان كنكور دانشگاههاي كشور افغانستان در ايران توسط سازمان سنجش تصحيح شد.

دكتر حسين توكلي درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربابيان اين مطلب گفت: براساس قراردادي كه مابين وزارت علوم افغانستان و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ايران بسته شد سازمان سنجش مسووليت انتخاب وتصحيح پاسخنامه سوولات كنكور دانشگاههاي افغانستان را برعهده گرفت.

وي افزود: سوالات كنكور اين دانشگاهها نيز مانند كشورما 4 گزينه اي وتستي است وتصحيح آنها نيز همانند دانشگاههاي خودمان بصورت رايانه اي صورت مي گيرد.

وي خاطرنشان كرد: تعداد 40 هزار نفر داوطلب شركت كننده دركنكوربودند كه ا زميان آنها 27 هزار نفر پذيرفته شدند ونتيجه آزمون داوطلبان امروز به افغانستان فرستاده مي شود. 

کد مطلب 69245

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