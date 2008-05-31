روزی تاریخی را برای فوتبال رشت رقم می زنیم / با انتقام از برق فینالیست می شویم

اسماعیل شاد درگفتگو با خبرنگار مهر درخصوص دیدار این تیم برابر برق شیراز در مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی گفت: ما در این دیدار میزبان هستیم و اگر حادثه خاصی رخ ندهد، قطعا با شکست حریف به فینال جام حذفی صعود کرده و روزی تاریخی را برای فوتبال شهرستان رشت رقم می زنیم.

مدیرعامل باشگاه پگاه گیلان تنها نگرانی اش برای این دیدار را غرور بازیکنان برشمرد و تاکید کرد: بازیکنان تیم باید بدانند درست است تا به امروز کارشان ارزنده بوده اما هر باخت در این رقابت ها به معنای خداحافظی با جام و از بین رفتن زحمات گذشته است، پس باید با قدرت و برای کسب پیروزی در این دیدار به میدان بروند.

شاد با بیان اینکه اگر به سپاهان می باختیم برای مردم سخت نبود ولی امروز انتظارات از پگاه بالا رفته، اضافه کرد: در رقابت های پلی آف هم تا این اندازه از تیم استقبال نشده بود ولی حالا هواداران از بازیکنان تیم تنها پیروزی می خواهند، به همین دلیل محکوم به پیروزی در این دیدار هستیم.

وی با اشاره به این موضوع که پیروزی پگاه برابر سپاهان باعث شادی همه مردم گیلان و حتی طرفداران دو تیم پرسپولیس و استقلال شد، افزود: نتایج اخیر تیم پگاه در لیگ و جام حذفی ترس و وحشتی محسوس را در دل حریفان ایجاد کرده است که می توانیم با اتکا به آن راهمان را برای قهرمانی در این جام هموار کنیم.

مدیرعامل باشگاه پگاه گیلان در پایان با بیان اینکه باید در این دیدار از برق شیراز انتقام بگیریم، گفت: مطمئنا اگر به دیدار نهایی صعود کنیم، استقلال را هم شکست می دهیم زیرا چیز خاصی را در بازی این تیم برابر فولاد ندیدم و آنها تنها به خاطر شانس خوبشان در آن دیدار پیروز شدند.