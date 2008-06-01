ایجاد شبکه تحقیقات نانوکامپوزیتها در کشور

دکتر یوسف محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب از راه اندازی پایگاه اینترنتی فناوری های نوین در وزارت نفت خبر داد و گفت: این سایت در ماههای آتی با همکاری مجموعه های تابع وزارت نفت از جمله شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش و دانشگاه صنعت نفت و … راه اندازی و کلیه اطلاعاتی که در حوزه فناوریهای نوین در مجموعه وزارت نفت و دانشگاهها انجام شده یا در دست اجرا است در آن جمع آوری می شوند.

ارتباط با ایرانیان مقیم خارج کشور در زمینه فناوریهای اولویت دار پتروشیمی

وی نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و غشاء را به عنوان شاخه های اصلی فناوریهای نوین مورد پیگیری در پتروشیمی کشور عنوان کرد و افزود: یک نقشه راه برای این موضوعات دیده شده و بر اساس آن در زمینه شناسایی فعالیتها و جمع آوری اطلاعات افراد و شرکت های فعال در این عرصه ها اقدام شده است که این اطلاعات منتشر خواهند شد.

رئیس گروه فناوریهای نوین شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی افزود: در رصد افراد فعال در عرصه فناوریهای اولویت دار پتروشیمی بر شناسایی ایرانیان متخصص خارج کشور تاکید شد و تا کنون با بالغ بر 100 نفر از این افراد که سوابق علمی و اجرایی قابل اعتنا و نقش های تعیین کننده ای در دانشگاهها و شرکت های خارج کشور دارند ارتباط برقرار شده است.

تشکیل تیم های پژوهشی 5 گانه در بخش فناوریهای نوین پتروشیمی کشور

محمدی از تشکیل تیم های پژوهشی 5 گانه در گروه فناوریهای نوین شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با عناوین فناوری نانو، زیست فناوری، غشا و فعالیتهای غشایی، بهداشت ایمنی و محیط زیست و بازیافت خبر داد و گفت: اساتیدی که عضو این کمیته ها هستند پتروشیمی کشور را در بحث سیاستگذاری های فناوری کمک می کنند.

پرچم پیشتازی در بازار پلی اولفین منطقه در دست فناوریهای نوین

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس سند چشم انداز 20 ساله نظام باید رتبه اول منطقه در عرصه پلی اولفین ها را کسب کند که دستیابی به این هدف با شرایط فعلی خیلی سخت اما شدنی است و مستلزم ارتقای کارایی، توسعه محصول و ایجاد تنوع در پلی اولفین ها با بکارگیری فناوریهای نوین است.

محمدی با بیان اینکه تقریبا هیچ صنعتی نیست که پلی اولفین ها در آن مصرف نشوند، گفت: در کشور و منطقه بر روی پلی اولفین ها به شدت سرمایه گذاری شده و در بازار رقابت جدی در این زمینه وجود دارد از این رو برای اینکه جمهوری اسلامی ایران بتواند در این عرصه پیشتاز منطقه باشد طرح وسیعی دیده شده که جایگاه فناوریهای نوین در آن حائز اهمیت است زیرا برای آنکه بتوانیم بازار پلی اولفین منطقه را بدون ایست بر روی حجم تولید در دست بگیریم باید به سمت تولید محصولات دانش محور و خاص برویم یعنی به توسعه محصول، ایجاد تنوع و ارتقای کارایی محصول با بهره گیری از فناوری نوین فکر کنیم.