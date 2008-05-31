ورزشکاران برتر لرستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در این مراسم که عصر دیروز در سالن شهید آوینی مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد برگزار شد، نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد جوانمردی را خصیصه مهم ورزشکاران ایرانی دانست و اظهار داشت : مبارزه در میدانهای مختلف و پیروز شدن بر هوای نفس از دیگر خصلتهای بارز ورزشکاران این مرز و بوم است.

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شهدا را قهرمانان واقعی دانست و عنوان کرد: شهدا با فداکاری بسترهای لازم را برای گسترش فضیلتها و ارزشها در جامعه فراهم کردند.

در ادامه این مراسم استاندار لرستان نیز با اشاره به کمبودهای بخش ورزش استان، افزود: دولت در تلاش است زیرساختهای لازم را برای توسعه ورزش در سراسر کشور فراهم کند.

سید حسین صابری به جایگاه لرستان در ورزش کشور اشاره کرد و بیان داشت: تقویت عرصه های ورزشی موجب کاهش چالش ها و آسیب های مختلف اجتماعی در جامعه می شود.

وی یادآور شد: در سال نوآوری و شکوفایی با مدیریتی هدفمند و شناسایی و تقویت استعدادهای ورزش استان می توان کارآمدی و بهره وری از امکانات موجود را افزایش داد .

رئیس سازمان صدا و سیمای مرکز لرستان نیز در این مراسم با اشاره به آموزه های دین مبین اسلام پیرامون جایگاه ورزش، اظهار داشت: ورزش قهرمانی مقدمه ای برای ورزش پهلوانی است و ورزشکاران باید همواره پرورش تن را در کنار تربیت روح مد نظر قرار دهند.

فتاح کمری لرستان را قطب ورزش کشور دانست و افزود: به رغم ورود برخی رشته های ورزشی جدید به استان، لرستان همواره قهرمانان زیادی را در رشته های مختلف ورزشی به دنیا معرفی کرده است.

وی با اشاره به اینکه مراسم تجلیل از ورزشکاران در سالهای گذشته به همت شورای هماهنگی ورزش سازمان صدا و سیما به صورت سراسری برگزار می شد و در قالب آن مراسم از برترین ورزشکار هر استان نیز تجلیل به عمل می آمد، تصریح کرد: امسال تجلیل از ورزشکاران استانها به صدا و سیمای مراکز واگذار شده است.

رئیس سازمان صدا و سیمای مرکز لرستان با اشاره به اینکه لرستان در سال گذشته 543 مدال در مسابقات مختلف کشوری کسب کرده است، افزود: همچنین ورزشکاران لرستانی در سال 86 موفق به کسب بیش از 43 مدال در عرصه های جهانی شده اند.

کمری با اشاره به موفقیت های فراوان ورزشکاران لرستانی در رشته های مختلف، خاطر نشان کرد: از میان تعداد زیادی از ورزشکاران موفق لرستان با همکاری سازمان تربیت بدنی استان از10 ورزشکار برتر در عرصه های بین المللی به عنوان منتخبین ورزش استان تجلیل به عمل می آید .

مدیرکل سازمان تربیت بدنی استان لرستان نیز از کسب پنج سهمیه المپیک توسط ورزشکاران لرستانی خبر داد و ابراز امیدواری کرد این سهمیه تا آستانه رقابتهای المپیک افزایش یابد.

رضا محمدی اصل با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 220 ورزشکار لرستانی به اردوی تیم ملی در رشته های مختلف ورزشی دعوت شده اند، تصریح کرد: در حال حاضر 23 نفر از ورزشکاران این استان در اردوی تیم ملی به سر می برند.

وی حمایت بخش خصوصی از ورزشکاران را موجب رونق بخشیدن به مقوله ورزش دانست و یادآور شد: حمایت بخش خصوصی از ورزش استان گرایش ورزشکاران لرستانی را به حضور در تیم های استانهای دیگر کاهش می دهد.

در پایان این مراسم از 10 ورزشکار منتخب لرستان در سال 86 تجلیل به عمل آمد.