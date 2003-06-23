نشست نمايشي فيلمخانه ملي با اكران فيلم "كارت سبز" ، فردا آغاز مي شود

به گزارش خبرنگا گروه هنري مهر ،اين فيلم داستان مردي فرانسوي تبار است كه براي دريافت اجازه اقامت در آمريكا با زني آمريكايي ازدواج مي كند اما اين اقدام او از مشكلاتش نمي كاهد

در اين فيلم كه از مضموني اجتماعي برخوردار است، "ژرار دپارديو" ، " اندي مك داول " ، " ببه نويرت" ، " گرگ پراسكي" و" جسي كوريان " نقش آفريني مي كنند.

نشست فيلمخانه ملي ايران با نمايش 13 فيلم از سينماي جهان و منتخب آثار مستندي از "منوچهر طياب " در سه شنبه هر هفته تا 25 شهريور ماه ادامه دارد.