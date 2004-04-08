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۲۰ فروردین ۱۳۸۳، ۱۵:۰۴

فردا در روز عيادت از بيماران :

بيماران را چشم انتظار نگذاريم

روز جمعه 21 فروردين روز ملي عيادت از بيماران ، بيماران بيمارستانهاي دولتي چشم به انتظار عيادت مردم نوعدوست كشور خواهند بود.

به گزارش خبرگزاري "مهر" و به نقل از روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به همين مناسبت ستاد برگزاري "هفته سلامت" از مردم با عاطفه و نوعدوست در سراسر كشور دعوت كرد در اين روز با مراجعه به بيمارستانها از بيماران عيادت كنند.

 

 

 

کد مطلب 69272

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