بيماران را چشم انتظار نگذاريم

به گزارش خبرگزاري "مهر" و به نقل از روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به همين مناسبت ستاد برگزاري "هفته سلامت" از مردم با عاطفه و نوعدوست در سراسر كشور دعوت كرد در اين روز با مراجعه به بيمارستانها از بيماران عيادت كنند.
روز جمعه 21 فروردين روز ملي عيادت از بيماران ، بيماران بيمارستانهاي دولتي چشم به انتظار عيادت مردم نوعدوست كشور خواهند بود.
به گزارش خبرگزاري "مهر" و به نقل از روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به همين مناسبت ستاد برگزاري "هفته سلامت" از مردم با عاطفه و نوعدوست در سراسر كشور دعوت كرد در اين روز با مراجعه به بيمارستانها از بيماران عيادت كنند.
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