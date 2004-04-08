بيماران را چشم انتظار نگذاريم

به گزارش خبرگزاري "مهر" و به نقل از روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به همين مناسبت ستاد برگزاري "هفته سلامت" از مردم با عاطفه و نوعدوست در سراسر كشور دعوت كرد در اين روز با مراجعه به بيمارستانها از بيماران عيادت كنند.