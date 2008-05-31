پذیرش آئین نامه ارتقاء هیئت علمی علوم پزشکی / اعلام نحوه جذب و هزینه کرد بودجه تجهیزات علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی امروز در حاشیه نشست معاونین پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به مهر افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی 7 محور را مصوب کرد و از وزارتخانه هایی که با آئین نامه ارتقاء در ارتباط هستند، خواسته شد که در چارچوب این محورها آئین نامه ارتقاء خود را تنظیم کنند.

وی اضافه کرد: وزارت بهداشت به کمیته ای که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه منصوب شده بود، گزارش آئین نامه را ارائه داده است و 7 محور مورد نظر در این آئین نامه در نظر گرفته شد.

وزیر بهداشت اظهار داشت: کمیته شورای عالی انقلاب فرهنگی از گزارش وزارت بهداشت به دلیل در نظر گرفتن آن محورها قانع شده است و این اجازه را دریافت کرده ایم که آئین نامه جدید را به دانشگاهها ابلاغ کنیم.

لنکرانی در خصوص بودجه تجهیزات در بخش علوم پزشکی و نحوه جذب و هزینه کرد این بودجه گفت: بودجه ای معادل 112 میلیون یورو برای خرید تجهیزات بخش علوم پزشکی اختصاص یافته است که این بودجه خارج از بودجه ای است که به صورت معمول در سطح دانشگاههای علوم پزشکی توزیع می شود.

وی اضافه کرد: بخش عمده این بودجه برای خرید تجهیزات مراکز تحقیقاتی صرف خواهد بود. این مراکز به صورت منطقه ای تعریف شده اند و در 8 تا 9 قطب کشوری آزمایشگاههایی تأسیس می شود که تجهیزات لازم را خواهند داشت تا محققان دانشگاههای مختلف در آنجا پروژه های خود را به انجام برسانند.

وزیر بهداشت یادآور شد: بخش دیگری از این بودجه صرف دوره های تحصیلات تکمیلی می شود و دانشگاههای علوم پزشکی که دوره های کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی علوم پایه و دوره های تخصص و فوق تخصصی بالینی دارند از این بودجه استفاده می کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با جذب این بودجه بخشی از نیازهای تحقیقاتی وزارت بهداشت برطرف شود و افزود: این میزان بودجه بالاترین بودجه تجهیزاتی تحقیقاتی و پژوهشی است که در طول تاریخ کشور به دانشگاههای علوم پزشکی اختصاص یافته و تاکنون این میزان بودجه در این بخش توزیع نشده است و امیدواریم این موضوع سرفصل جدیدی برای توسعه علمی کشور باشد.

لنکرانی گفت: اختصاص این بودجه جزء ابتکاراتی است که رئیس جمهوری برای رشد و توسعه علمی کشور در راستای دستیابی به سند چشم انداز داشته است و امیدواریم بتوانیم از آن به نحو مطلوبی استفاده کنیم.