برنامه های حمل و نقل مسافری روزهای ۱۳ تا ۱۷ خرداد

داوود سعدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: راه های مواصلاتی استان تهران درایام برگزاری برنامه های ارتحال حضرت امام خمینی (ره) بیشترین میزان تردد را دارا هستند به همین دلیل بیشترین تدابیر برای اتوبانهای این استان شامل تهران-قم، تهران-ساوه و تهران-کرج در نظر گرفته خواهد شد.

معاون حمل ونقل سازمان پایانه های استان تهران افزود: از ۱۰ تا ۱۷ خرداد ماه جاری در ۷ محور مواصلاتی استان تهران تدابیر ویژه برای حمل زائران در نظر گرفته می شود و ۷ راهدارخانه مسئول ارائه خدمات به زائران هستند.

وی ادامه داد: در این راهدارخانه ها نمایندگان گروه های امداد و هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی، امدادخودرو ایران خودرو و سایپا حضور دارند و کلیه اتوبوسهای حامل زائران حرم امام باید دارای کارت معاینه فنی، بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه باشند و در غیر این صورت، از تردد آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.

سعدی ابراز داشت: محور تهران-قم از عصر روز ۱۳ خرداد از منطقه کهریزک از سمت شمال مسدود می شود و جریان عبوری به اتوبان قدیم تهران-قم هدایت می شود و در همین زمان عوارضی تهران-قم نیز به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد.

معاون حمل ونقل سازمان پایانه های استان تهران خاطر نشان کرد: کلیه راه های مواصلاتی استان تهران در روزهای برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام مورد پوشش یکپارچه مخابراتی قرار می گیرند و سعی شده است کلیه نقاط کور گردنه های جاده چالوس نیز تحت پوشش قرار گیرد و یا امکانات استفاده از تلفن های کارتی در آن مناطق برای مردم فراهم شود.

وی اظهار داشت: ستاد گمشدگان نیز در کلیه ترمینالهای مسافربری برای بازگرداندن زائران به شهرهای خود در نظر گرفته شده است که مدیریت آن بر عهده نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

سعدی برنامه های این سازمان درخصوص استفاده مردم از تعطیلات و سفر به سایر استانها را نیز تشریح کرد و افزود: ترمینالهای چهارگانه استان تهران و کرج به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به مسافران است و هیچگونه کمبودی برای تهیه بلیت وجود ندارد و تنها در مسیرها پرتردد امکان تاخیربه مدت ۲ تا ۳ ساعت در تهیه بلیت وجود دارد.

معاون حمل ونقل سازمان پایانه های استان تهران تاکید کرد: در روز ۱۴ خرداد از صبح تا عصر برای سفراز تهران به شهرستانهایی که از محور اتوبان قم می گذرند، ممنوعیت وجود دارد و پس از این ساعت محدودیت ها برطرف می شود.