  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ فروردین ۱۳۸۳، ۱۵:۴۳

ارتش آمريكا اعلام كرد :

هيچ نظامي خارجي دردست نيرو هاي طرفدار مقتدي صدر نيست

يك ژنرال ارتش آمريكا امروز اعلام كرد : هيچ نظامي خارجي توسط شبه نظاميان طرفدار مقتدي صدر در شهر نجف دستگير نشده است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، سرتيپ مارك كميت معاون رئيس عمليات ارتش آمريكا در عراق گفت : همه نظاميان نيروهاي ائتلاف مستقر در نجف در پايگاههاي خود در حاشيه شهر نجف بسر مي برند .
از روز يكشنبه مناطق شيعه نشين عراق شاهد درگيري شبه نظاميان طرفدار مقتدي صدر و نظاميان اشغالگر بود كه يكصدو پنجاه و شش كشته بر جاي گذاشت .
همچنين وزارت دفاع اسپانيا صبح امروز گزارش رسانه ها را مبني بر ربوده شدن نظاميان اسپانيايي به دست شبه نظاميان وابسته به مقتدي صدر را تكذيب كرد .
گفتني است روز گذشته يكي از دستياران مقتدي صدر اعلام كرد كه در خلال درگيري هاي روزهاي گذشته بين نظاميان اشغالگر و طرفداران مقتدي صدر تعدادي از نظاميان نيروهاي ائتلاف را دستگير كرده اند . 

کد مطلب 69276

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها