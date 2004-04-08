هيچ نظامي خارجي دردست نيرو هاي طرفدار مقتدي صدر نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، سرتيپ مارك كميت معاون رئيس عمليات ارتش آمريكا در عراق گفت : همه نظاميان نيروهاي ائتلاف مستقر در نجف در پايگاههاي خود در حاشيه شهر نجف بسر مي برند .

از روز يكشنبه مناطق شيعه نشين عراق شاهد درگيري شبه نظاميان طرفدار مقتدي صدر و نظاميان اشغالگر بود كه يكصدو پنجاه و شش كشته بر جاي گذاشت .

همچنين وزارت دفاع اسپانيا صبح امروز گزارش رسانه ها را مبني بر ربوده شدن نظاميان اسپانيايي به دست شبه نظاميان وابسته به مقتدي صدر را تكذيب كرد .

گفتني است روز گذشته يكي از دستياران مقتدي صدر اعلام كرد كه در خلال درگيري هاي روزهاي گذشته بين نظاميان اشغالگر و طرفداران مقتدي صدر تعدادي از نظاميان نيروهاي ائتلاف را دستگير كرده اند .

