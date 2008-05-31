به گزارش خبرنگار مهر، سید ‌مهدی امینی در گردهمایی مشترک مجریان طرح مشارکت دانش ‌آموزان در فعالیت‌های عمرانی فضاهای آموزشی و پرورشی که صبح امروز در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، افزود: مشارکت دانش ‌آموزان در بهسازی و زیباسازی فضاهای آموزشی از نخستین برنامه های ما طی تابستان امسال است.

وی برگزاری جشنواره ‌های کشوری فرهنگی، هنری و قرآنی را دومین برنامه برای اوقات فراغت دانش آموزان عنوان کرد و اظهار داشت: راه ‌اندازی پایگاه‌ های تابستانی و ارائه برنامه های پرورشی‌، فرهنگی و هنری از دیگر فعالیت های معاونت پرورشی خواهد بود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش به طرح مشارکت دانش آموزان در بهسازی مدارس اشاره کرد و تصریح کرد: حضور دانش ‌آموزان در این طرح باعث زیباسازی فضاهای آموزشی می‌ شود و روحیه همکاری را در بین دانش آموزان ارتقاء می دهد.