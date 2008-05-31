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۱۱ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۲۵

معاون پرورشی آموزش و پرورش:

سه برنامه وی‍‍ژه برای اوقات فراغت دانش آموزان تعیین شد

سه برنامه وی‍‍ژه برای اوقات فراغت دانش آموزان تعیین شد

معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش از تعیین سه برنامه ویژه برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ‌مهدی امینی در گردهمایی مشترک مجریان طرح مشارکت دانش ‌آموزان در فعالیت‌های عمرانی فضاهای آموزشی و پرورشی که صبح امروز در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، افزود: مشارکت دانش ‌آموزان در بهسازی و زیباسازی فضاهای آموزشی از نخستین برنامه های ما طی تابستان امسال است.

 

وی برگزاری جشنواره ‌های کشوری فرهنگی، هنری و قرآنی را دومین برنامه برای اوقات فراغت دانش آموزان عنوان کرد و اظهار داشت: راه ‌اندازی پایگاه‌ های تابستانی و ارائه برنامه های پرورشی‌، فرهنگی و هنری از دیگر فعالیت های معاونت پرورشی خواهد بود.

 

معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش به طرح مشارکت دانش آموزان در بهسازی مدارس اشاره کرد و تصریح کرد: حضور دانش ‌آموزان در این طرح باعث زیباسازی فضاهای آموزشی می‌ شود و  روحیه همکاری را در بین دانش آموزان ارتقاء می دهد.

کد مطلب 692789

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