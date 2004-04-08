سردار افشار، رييس بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس در حاشيه بزرگداشت شهيد آويني طي گفت و گو با گروه دفاع مقدس خبر گزاري مهر درباره حذف سالگرد شهيد آويني و عنوان هنرمند متعهد در بعضي از تقويم ها گفت : اين را بايد از وزارت ارشاد پرسيد كه چرا در بعضي از تقويم ها ي كشور سالگرد شهيد آويني و يا عنوان روز هنرمند متعهد حذف شده است . به هر حال مسئول هماهنگ كردن تقويم هاي كشورارشاداست . اين اعتراض را ماهم داشتيم .

وي افزود : اين روز كه به بواسطه شهادت شهيد آويني و خالي بودن موضوع تعهد در قشر هنرمند به هنرمند متعهد نام گذاري شده است ، حذف آن از تقويم يك ضايعه و يك اشكال جدي است .ولي من فكر نمي كنم بقيه به اين نكته توجه كنند كه در تقويم نصب شده است يا نه ؟ شما ببينيد مجلس امسال با شكوه تر از سال قبل يرگزارشد. با مراسم هاي متنوع پيش بيني شده ، به موضوع خوب پرداخته شد. فارغ از مسائل تشريفاتي ، آنهاييكه بايد كاركنند كارخودشان را مي كنند. اما ما هم نسبت به حذف سالگرد آويني در بعضي از تقويم هاي كشور به ارشاد اعتراض مي كنيم .وارشاد مسئول است كه بايد جوابگوي اين باشد .البته تقويت برنامه ها موجب مي شود اين نقيصه هم پوشش داده شود .

رئيس بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس در ادامه ضمن اشاره به پيشنهاد رييس سازمان صدا و سيما مبني بر طراحي جايزه وجشنواره اي به نام شهيد آويني افزود: پيشنهاد آقاي لاريجاني پيشنهاد خيلي خوبي است . ما استقبال مي كنيم و مورد بررسي قرار مي دهيم . البته يك كار سختي است يعني اگرقرار باشد يك اعتبارحداقل ملي - اگر نگوييم جهاني - داشته باشد ، بايد خيلي از نهادها براي پشتيباني بيايند . بيايند براي داوري براي جوايزسنگيني كه اختصاص پيدا مي كند. همه اين ها مهم است. بايد بعدا دوستان بيايند تا بنشينيم و تصميم بگيريم .

گفتني است آقاي لاريجاني در سخنراني خود در مراسم بزرگداشت شهيد آويني پيشنهاد داد تا براي بسط تفكر آويني جايزه وجشنواره مستقلي به نام آن شهيد برگزار شود .