شهروندان استان تهران مراقب فیوج های مامور نما باشند

سرهنگی هادئی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: اعضای یک باند بزرگ اخاذی که تمامی آنان از طایفه فیوج بوده اند با کمین در مقابل بانکها و بنگاه های خرید و فروش زمین سوژه های خود را شناسایی و در یک موقعیت مناسب به عنوان ماموران پلیس اقدام به بازرسی بدنی افراد و خودرو های آنان می پرداختند و پس از سرقت وجوه نقد و اموال آنان متواری می شدند، از سوی پلیس آگاهی استان تهران دستگیر شدند.

وی افزود: بر اساس دریافت گزارش های متعدد مردم در دو ماه ابتدایی امسال مبنی بر اخاذی ماموران قلابی از آنان این ماموریت در دستور کار پلیس استان تهران قرار گرفت و با بررسی های اولیه و اظهارات مالباختگان مشخص شد که اخاذان تحت پوشش گشت انتظامی نامحسوس، مامور آگاهی و مواد مخدر در قالب گروه های دو تا سه نفره از شهروندان اخاذی می کردند.

این مسئول با اشاره به شگرد سارقان و اخاذان به عنف از مردم خواست تا با برخورد با چنین افرادی در ابتدا از ماموران احراز هویت کرده و بدانند که پلیس همواره طبق ضوابط و قوانین با مردم برخورد می کند این حق مسلم هر فردی است که هنگام برخورد با پلیس کارت شناسایی او را ببیند و قبل از برخورد فیزیکی و لفظی با سارقان مراتب را به مرکز 110 اطلاع دهند.

وی یادآور شد: این سارقان به اخاذی از 50 نفر اعتراف کرده اند اما با توجه به حوزه گسترده فعالیت آنان عکس این افراد بدون پوشش به چاپ رسیده است و مالباختگان احتمالی می توانند آنان را شناسایی و به شعبه دوم دادسرای انقلاب واقع در میدان آزادگان مراجع کنند.