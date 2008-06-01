هشت اثر تاریخی در تربت حیدریه مورد مرمت و بازسازی قرار می گیرد

محمد انصاری‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در تربت حیدریه افزود: در سال جاری دو میلیارد ریال اعتبار برای مرمت هشت اثر هزینه خواهد شد.

رییس نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تربت حیدریه گفت: اعتبار اختصاص یافته برای مرمت آثار تاریخی تربت حیدریه کافی است اما مستلزم تخصیص صددرصدی تا پایان سال جاری هستیم.

وی تصریح کرد: چهار میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز مناطق گردشگری تربت حیدریه از محل اعتبارات عمرانی استان خراسان رضوی اختصاص یافت است که صرف تجهیز بوستان جنگلی پیشکوه، ییلاقات حصار و رودمعجن و امامزاده احمدالرضا خواهد شد.

انصاری پور افزود: سیر صعودی اعتبارات عمرانی تربت حیدریه طی چند سال اخیر توجه دولت به آثار تاریخی را نشان می دهد.

وی با باین اینکه از مجموع ‪ ۱۶۰‬اثر تاریخی تربت حیدریه تاکنون ‪ ۵۰‬مورد در فهرست آثار ملی ثبت افزود: ‪ ۱۰۰‬اثر تاریخی شهرستانهای مه‌ولات و رشتخوار زیر نظر نمایندگی میراث فرهنگی تربت حیدریه اداره می‌شود که هم‌اکنون ‪ ۴۵‬مورد آنها در فهرست آثار ملی قرار دارند.