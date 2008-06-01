هشت اثر تاریخی در تربت حیدریه مورد مرمت و بازسازی قرار می گیرد

محمد انصاریپور در گفتگو با خبرنگار مهر در تربت حیدریه افزود: در سال جاری دو میلیارد ریال اعتبار برای مرمت هشت اثر هزینه خواهد شد.
رییس نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تربت حیدریه گفت: اعتبار اختصاص یافته برای مرمت آثار تاریخی تربت حیدریه کافی است اما مستلزم تخصیص صددرصدی تا پایان سال جاری هستیم.
وی تصریح کرد: چهار میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز مناطق گردشگری تربت حیدریه از محل اعتبارات عمرانی استان خراسان رضوی اختصاص یافت است که صرف تجهیز بوستان جنگلی پیشکوه، ییلاقات حصار و رودمعجن و امامزاده احمدالرضا خواهد شد.
انصاری پور افزود: سیر صعودی اعتبارات عمرانی تربت حیدریه طی چند سال اخیر توجه دولت به آثار تاریخی را نشان می دهد.
وی با باین اینکه از مجموع ۱۶۰اثر تاریخی تربت حیدریه تاکنون ۵۰مورد در فهرست آثار ملی ثبت افزود: ۱۰۰اثر تاریخی شهرستانهای مهولات و رشتخوار زیر نظر نمایندگی میراث فرهنگی تربت حیدریه اداره میشود که هماکنون ۴۵مورد آنها در فهرست آثار ملی قرار دارند.
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