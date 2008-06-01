افزایش شهریه های دانشگاه متناسب با افزایش تورم امری ضروری است

محمدعلی خلیلی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: بزرگترین چالش فرا روی مراکز علمی کاربردی در کوتاه مدت، عدم افزایش شهریه ها و افزایش سالانه هزینه های مختلف آن است و ادامه روند حاضر، منجر به قطع حیات این موسسات خواهد شد.

سرپرست مرکز آموزش علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد گفت: چالش های فرا روی مراکز علمی کاربردی باعث افت شدید کیفیت آموزش خواهد شد که صدمات آن در آینده متوجه جامعه خواهد شد.

خلیلی فر افزایش شهریه ها را متناسب با افزایش تورم امری ضروری عنوان کرد و گفت: انتظار می رفت دانشگاه جامع که شهریه ها را علی رغم تورم در سه سال گذشته افزایش نداده است جهت کمک به مراکز از حق خود که 15 درصد کل وجوه دریافتی از دانشجویان است کاهش دهد، که متاسفانه چنین امری محقق نشد.

وی اظهار داشت: علاوه بر این می بایست تفاوت شهریه در رشته های مختلف مورد بررسی مجدد قرار گیرد زیرا رشته های مهندسی که دارای کارگاه های علمی با تجهیزات و مواد مصرفی گران قیمتی می باشند و عملا نیروی متخصص و کار آزموده بخش تولید را تربیت می نماید، به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد.

خلیلی فر تصریح کرد: به طور مسلم پس از گذر از پیک جمعیتی تعداد متقاضیان تحصیلات عالی رو به کاهش خواهد گذاشت که این امر بسیاری از مراکز آموزش عالی را که سرمایه گذاریهایی را در این بخش انجام داده اند با چالش جدی روبرو خواهد نمود.

وی تصریح کرد: تعداد 810 دانشجوی جدید در 15 رشته تحصیلی و در دو مقطع کاردانی و کارشناسی در ترم جدید مرکز آموزش علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد پذیرش شدند که این رقم نشان از رشد 80 درصدی پذیرش دانشجو در این مقطع را دارد.

خلیلی فر افزود: تاخیر در به روز رسانی سر فصل دروس دوره های آموزشی علمی کاربردی به تناسب نیاز روز بازار و نیز لزوم بررسی رشته های جدید، یکی دیگر از موضوعاتی است که امیدواریم از سوی دانشگاه جامع مورد توجه بیشتری قرار گیرد.