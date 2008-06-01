صرفه جویی 10 درصدی مردم مانع بروز قطعی آب می شود

محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند از کاهش مصرف سرانه آب با توجه به مشکلات خشکسالی چند ساله اخیر به عنوان عاملی موثر در ارائه خدمات به مردم یاد نمود.

وی افزود: علی رغم تلاشهای انجام شده، افزایش سرانه مصرف طی سال جاری ممکن است در فصل پیک مصرف مشکلاتی را برای شهروندان به دنبال داشته باشد.

طاهری با بیان اینکه میزان سرانه مصرف مشترکین خانگی در سال گذشته افزایش نداشته است افزود: طی این مدت پنج هزار و 168 اشتراک جدید آب به مشترکین استان افزوده شده است.

وی گفت: بخشی از فرهنگ مصرف آب ریشه در اعتقادات و تعالیم ما نهفته است و بخش دیگر بستگی به نحوه اطلاع رسانی ما دارد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی افزود: در راستای استفاده بهینه در مصرف آب، تجهیزات کاهنده مصرف در اغلب اماکن عمومی، مدارس و ادارات استان نصب شده است.

وی گفت: شدت خشکسالی امسال در این استان بیشتر شده است به گونه ای که از ماههای اول سال شاهد افت منابع تامین آب مخصوصاً چاهها هستیم.

طاهری خاطر نشان کرد: این شرکت نیز در راستای خدمات رسانی مطلوبتر اقدام به حفر و تجهیز چاههای جدید و حفر گالری در چاههای آب شرب نموده که خوشبختانه اثـرات خـوبی نیز بهمراه داشته است.

وی هـمچنین از اصلاح شبکه آبرسانی، کنترل مصرف مشترکین، نصب سیستم های کنترل خودکار در کاهش فشار شبکه آبرسانی در اکثر شهرهای خراسان جنوبی خبر داد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی اضافه کرد: با تصویب اعتبارات عمرانی ستاد حوادث استان، برنامه های تامین آب کوتاه مدت، خرید تانکر آبرسانی و حفر و جابجایی تعدادی چاه برای کمک به آبرسانی شهرها در دست اجرا است.

طاهری اطلاع رسانی در خصوص وضعیت تامین آب استان و استفاده از برنامه های مشارکتی رادیویی و تلویزیونی، زیرنویس مطبوعاتی و رسانه ای، نصب پلاکارد و برگزاری مسابقات کاریکاتور و نقاشی، مسابقه مقاله نویسی و چاپ کتابچه روشهای صحیح مصرف آب را از دیگر برنامه های در دست اقدام این شرکت ذکر کرد.

وی در خاتمه از مردم تقاضا نمود نسبت به صرفه جویی حداقل 10 درصد مصرف آب در سال جاری با شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی همکاری داشته باشند.