۱۱ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۲۴

شهردار تهران:

شهر آفتاب قطب فناوری های صنعتی و صنایع جدید می شود

شهردار تهران گفت: مجموعه شهر آفتاب ماهیتی متفاوت از سایر مناطق تهران دارد و به عنوان مرکز فرهنگی ، علمی ، مذهبی و سیاحتی و قطب فناوری های صنعتی و صنایع جدیدی است که در چارچوب برنامه ها و رویکردهای طرح جامع در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح شهرداری شهر آفتاب که با حضور رئیس شورای اسلامی شهر تهران ، حاج سید حسن خمینی و معاونان و مدیران شهرداری تهران برگزار شد ، با بیان این که شهرداری شهر آفتاب ماهیتی متفاوت ازمناطق دیگر شهرداری دارد ، گفت : در ذهن عموم مردم این است که شهر آفتاب ، منطقه ای مسکونی است ، در صورتی که در شورای عالی شهرسازی ، این منطقه به عنوان مرکز فرهنگی ، علمی ، مذهبی و سیاحتی تعریف شده و قطب فناوری های صنعتی و صنایع جدیدی است که در چارچوب برنامه ها و رویکردهای طرح جامع  در نظر گرفته شده و امیدواریم تا به بهترین شکل راه اندازی شود . 

قالیباف در ادامه اظهار کرد : امیدوارم این شهرداری با همکاری آستان مقدس حضرت امام (ره) و با کمک همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی مجموعه ای را فراهم آورد که کسانی که به این منطقه وارد می شوند و یا افرادی که برای رفتن به فرودگاه امام در این منطقه  تردد می کنند ، شاهد مجموعه ای از نمادهای کشور در ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، مذهبی و غیره با چشم انداز زیبا و مناسب باشند .

وی با بیان این که برای رسیدن به این هدف ، یک دهه زحمت کشیده شده است ، افزود : همه برنامه ریزی ها و مصوبات قانونی شهر آفتاب انجام شده و این روزها را که متعلق به امام خمینی (ره) است ، فرصت مناسبی دیدیم تا این شهرداری را افتتاح کنیم و امیدواریم که از امسال همه کارهای این مجموعه با شتاب انجام شود .

شهردار تهران خاطر نشان کرد : مجموعه شهر آفتاب در کنار رسالت هایی که بر عهده دارد ، وظیفه دارد تا خدمات مناسبی را به مجموعه آستانه حضرت امام (ره) و هم چنین زائرانی که به این منطقه می آیند ارائه دهد .

قالیباف با معرفی دکتر محمد عیدیان به عنوان سرپرست این مجموعه ، افزود : پس از پایان مراسم  و در حدود 40 روز آینده شهردار دائمی منطقه شهر آفتاب منصوب و معرفی می شود تا کارها با سرعت بیش تری انجام شود و در گام اول ساختمان این شهرداری در ضلع شمالی حرم ساخته می شود .

وی هم چنین در جمع خبرنگاران ، با تاکید بر این که این منطقه رویکرد کاملا علمی ، مذهبی و اجتماعی دارد ، گفت : در این منطقه  دانشگاه ها ، نمایشگاه ها ، هتل ها ، توسعه فضای سبز و همه خدمات با سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی انجام خواهد شد .

قالیباف با بیان اقدامات شهرداری تهران در نوزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) ، گفت : شهرداری تهران امسال اقدامات وسعی را در انجام داده است که در حوزه حمل و نقل عمومی ، مترو ، اتوبوس ها حمل  نقل زائران را به طور گسترده انجام می دهد و هم چنین فرهنگسرای روح الله نیز در مجموعه حرم مطهر امام  راه اندازی شده است .

هم چنین در این مراسم ، دکتر محمد عیدیان ، سرپرست شهرداری شهر آفتاب با اشاره به چگونگی تشکیل شهر آفتاب گفت : شهرداری تهران با رسالتی ویژه و با مشارکت همه بخش ها سعی دارد تا اهداف تعیین شده برای ایجاد شهری علمی ، فرهنگی و مذهبی را با همه توان محقق کند .

وی افزود : با در نظر گرفتن منظر شهری، سعی داریم تا در این مجموعه که در جنوب تهران و در مسیر فرودگاه امام قرار دارد ، به سمبل و نشانه ای مهم در مرکزجمهوری اسلامی ایران تبدیل شود .

عیدیان با اشاره به کاربری های در نظر گرفته شده برای شهر آفتاب ، خاطر نشان کرد : ایجاد مرکز فرهنگی دانشگاهی ، ایجاد مراکز فرهنگی و ورزشی ، ایجاد دهکده سلامت و بیمارستان های تخصصی ، نمایشگاه های تخصصی و بین المللی ، شهر بازی ، باغ گل ، فروشگاه های زنجیره ای ، موزه ، نماد کشورها ، ایجاد مرکز تحقیقات کشاورزی، توسعه فضای سبز ، ایجاد مرکز تحقیقات فنی و الکترونیک ، هتل های 5 ستاره ، انبارهای عمومی مرتبط با نیازبه ویژه در ارتباط با فرودگاه امام ، مرکز تجارت بین الملل ، مترو ، راه آهن ، شهرک سینمایی ، شهرک صنعتی تولیدات کالاهای با ارزش افزوده و شهری که به عنوان نمونه و مجهز به سیستم IT و خود کفا باشد ، از کاربری های در نظر گرفته شده برای شهر آفتاب است .

سرپرست شهرداری شهر آفتاب ، با تاکید برلزوم همکاری همه جانبه همه نهادهای دولتی و بخش های خصوصی ، افزود : در صورت همکاری همه جانبه و سرمایه گذاری بخش های خصوصی ، طی دوره ای 5 ساله ، اهداف منطقه شهر آفتاب تا حد مطلوبی محقق می شود.

