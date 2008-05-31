امسال 34 پایگاه تابستانی در کرج فعال می شوند

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه یک کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آموزش و پرورش ناحیه یک کرج در سه کانون نور، امام علی(ع) و رضوان کلاسهای تابستانی به منظور غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان دختر و پسر در تمامی مقاطع برگزار می شود و کار ثبت نام کلاسهای تابستانی در این مراکز از هم اکنون آغاز شده است.

مرتضی جباری افزود: امسال پنج پایگاه تابستانی در مدارس آخوندیها، انصار، حضرت فاطمه(س)، شاهد ایثارگران و مدرسه حضرت زینب کبری(س) برپا می شود همچنین سه سالن ورزشی بنت الهدی، کوثر و شهید آخوندی در آموزش و پرورش ناحیه یک نیز آماده خدمت رسانی به دانش آموزان هستند.

در این خصوص همچنین معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج در گفتگو با مهر عنوان کرد: در حوزه آموزش و پرورش ناحیه چهار کلاسهای تابستانی تنها در کانون کوثر ولایت مهرشهر برپا می شود.

مظفر عنایتی یادآور شد: کلاسهای تابستانی در سالنهای ورزشی شهید همت واقع در شاهین ویلا، سالن شهید مفتح در حصارک و سالن سرداران در مهرشهر برگزار می شود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه دو کرج همچنین در این خصوص گفت: 12 پایگاه تابستانی و کانون فرهنگی و تربیتی در این ناحیه آماده خدمت رسانی به دانش آموزان هستند.

فرهاد منظوری متذکر شد: همچنین در این ناحیه دو پایگاه دانش آموز محور برپا می شود که مدیریت و اداره این پایگاه ها توسط دانش آموزان انجام می شود.

معاون پرورشی آموزش و پرورش ناحیه سه کرج نیز افزود: در دو کانون فاطمه زهرا(س) و رشد این ناحیه کلاسهای تابستانی برگزار می شود و سالنهای ورزشی شهید بهشتی، شهید رجایی و امید نیز به دانش آموزان انواع خدمات ورزشی و تفریحی را ارائه می دهند.

در کانونها و پایگاههای تابستانی نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج در بخش ورزش رشته های شنا، تکواندو، شطرنج و تنیس و فوتسال، در بخش هنری، رشته های گرافیک، خوشنویسی، کاریکاتور، رنگ روغن، بازیگری و سینما، طراحی و نقاشی، سخنوری و شعر، فیلمسازی و سفال، در بخش موسیقی رشته های نی، موسیقی ایرانی، سنتور، تار، فلوت، دف و پیانو، در بخش رایانه آموزش رایانه کودکان، کورل، فتوشاپ، سخت افزار و نرم افزار کودکان ارائه می شود همچنین آموزش زبان، قرائت و حفظ قرآن و آموزش خبرنگاری از جمله این اقدامات است همچنین انجمنهای سخنوران و طبیعت یاران در این مدت فعالتر عمل خواهند کرد.