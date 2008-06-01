ز نای خسته نیاید، دمی به غیر از آه

پس از تو نیست مرا همدمی، به غیر از آه

پس از تو سنگ صبورم، کجا توانم یافت

برای زخم دلم، مرهمی به غیر از آه؟

ز داغ هجر تو ای دلبر مسافر من

بریزم اشک غم و ماتمی، به غیر از آه

غمت شکسته ستون امید و عشق مرا

نمانده قلعه مستحکمی، به غیر از آه

جنون گرفته سرا پای جسم و جان مرا

بیا طبیب که ریزم نمی، به غیر از آه

فغان که معدن درد و غم و نوا شده ام

ندارد این دل من معجمی به غیر از آه

صدا گرفته، رمق رفته، خسته جان شده ام

نمانده روضه و سوز غمی، به غیر از آه

تو در کجاوه ای از نور، شادمان رفتی

چه گویم از پس این خرمی به غیر از آه