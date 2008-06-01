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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۰۳

تقدیم به روح مطهر امام /

در کجاوه ای از نور، شادمان رفتی

در کجاوه ای از نور، شادمان رفتی

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: شعری از حسین بزرگی (حامد) در رثای بنیانگذار جمهوری اسلامی از نظر می گذرد.

ز نای خسته نیاید، دمی به غیر از آه                      

پس از تو نیست مرا همدمی، به غیر از آه

پس از تو سنگ صبورم، کجا توانم یافت

برای زخم دلم، مرهمی به غیر از آه؟

ز داغ هجر تو ای دلبر مسافر من

بریزم اشک غم و ماتمی، به غیر از آه

غمت شکسته ستون امید و عشق مرا

نمانده قلعه مستحکمی، به غیر از آه

جنون گرفته سرا پای جسم و جان مرا

بیا طبیب که ریزم نمی، به غیر از آه

فغان که معدن درد و غم و نوا شده ام

ندارد این دل من معجمی به غیر از آه

صدا گرفته، رمق رفته، خسته جان شده ام

نمانده روضه و سوز غمی، به غیر از آه

تو در کجاوه ای از نور، شادمان رفتی

چه گویم از پس این خرمی به غیر از آه

کد مطلب 692944

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