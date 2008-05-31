گازهای آلاینده 39 درصد علت مردودی خودروها در اردیبهشت ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل این ستاد با بیان این مطلب اظهار کرد: از مجموع 37 هزار و 92 خودروی مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی 22 هزار و 35 دستگاه خودرو در مراجعه اولیه و 15 هزار و 57 دستگاه خودرو در مراجعه مجدد موفق به دریافت برچسب سلامت معاینه فنی شده اند.

مهندس اکباتانی در ادامه با بیان این مطلب که از این تعداد خودروی مردود شده در مراجعه اول به مراکز معاینه فنی 39 درصد به علت خروج گازهای آلاینده بسیار خطرناک شامل منواکسید کربن و هیدروکربن های نسوخته ،26 درصد به خاطر عیوب ظراهری خودرو شامل خرابی چراغ های جلو و یا نصب چراغ های غیر استاندارد و شکستگی یا ترک شیشه ها به ویژه شیشه های جلو و عقب،فرسودگی بدنه خودرو، صاف بودن لاستیک ها، خابی چراغ های راهنما، 15 درصد به علت نقص در سیستم ترمزها و 14 درصد به دلیل نقص در هم راستایی محورهای جلوی خودرو و 6 درصد نیز به علت خرابی کمک فنر خودروها مردود و موظف به رفع عیب و مراجعه مجدد به مراکز شدند.

وی با اشاره به اینکه بیش از 97 درصد خودروها در مراجعه مجدد توانسته اند برچسب سلامت معاینه فنی را دریافت کنند افزود: در حال حاضر مراکز معاینه فنی خودروها با نیمی از ظرفیت خود اقدام به ارایه خدمات به شهروندان محترم می کند لذا به آن دسته از خودروهایی که تا به حال به مراکز معاینه فنی مراجعه نکرده اند و یا خودروهایی که مدت زمان اعتبار برگه معاینه فنی آنها به پیایان رسیده است توصیه می شود با توجهه به خلوتی مراکز معاینه فنی از فرصت استفاده کرده و به این مراکز مراجعه کنند تا از وضعیت وسیله نقلیه خود بیشتر آگاه شوند.

در پایان مهندس اکباتانی با اعلام شماره تلفن سامانه گویای تعیین وقت قبلی گفت: شهروندان محترم می توانند پس از تماس با تلفن 88100401 اقدام به رزرونوبت و ساعت در مرکز مورد نظر خود کنند.