راه اندازی نخستین مجتمع فرهنگی آموزشی دانشگاه پیام نور

دکتر ابراهیم فتح اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تاسیس این مجتمع فرهنگی و آموزشی در چهارمین گردهمایی معاونان و مدیران فرهنگی دانشگاه پیام نور که با حضور مسئولان این دانشگاه و دکتر خرمشاد معاون فرهنگی وزارت علوم برگزارشد، به تصویب رسید.

وی اظهار داشت: مجتمع فرهنگی و آموزشی دانشگاه پیام نور شیراز در زمینی به وسعت 20 هکتار که توسط استاندار فارس به دانشگاه پیام نور واگذار شد حداکثر ظرف مدت سه سال راه اندازی خواهد شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور ادامه داد: راه اندازی این مجتمع فرهنگی و آموزشی با توجه به امکانات ویژه آن به منظور استفاده انجمن های علمی، دانشجویان و اساتید دانشگاه پیام نور خواهد بود.

فتح اللهی تاکید کرد: همچنین در این گردهمایی معاونت فرهنگی وزارت علوم راه اندازی نخستین خانه فرهنگ دانشگاه پیام نور را تصویب کرد.

وی خاطرنشان کرد: معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیش از این راه اندازی این مجتمع های فرهنگی را در 15 دانشگاه دیگر نیز که زیر نظر این وزارتخانه هستند تصویب کرده بود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور تاکید کرد: راه اندازی این فرهنگسراها در چهار نقطه، شمال، جنوب، شرق و غرب پیش بینی شده است که با توجه به نوع ساختار این خانه های فرهنگ که با امکانات یک فرهنگسرای کوچک طراحی شده، هزینه زیادی نخواهد شد.