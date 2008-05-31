کارکنان قوه قضائیه با امام راحل تجدید پیمان کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم کارکنان سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری، پزشکی قانونی، سازمان زندانها ، دیوان عالی ، دادستانی کل کشور ، روزنامه رسمی ، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، دیوان عدالت اداری و سازمان ثبت با آرمانهای امام راحل تجدید پیمان کردند.

حجت الاسلام درویشیان معاون فرهنگی اجتماعی، سازمان بازرسی کل کشور در این مراسم در سخنانی با اشاره به اینکه سه رکن اعتقاد مردم به اسلام، وحدت جامع و رهبری پیامبر گونه امام راحل باعث پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن شد گفت : امام راحل حفظ نظام اسلامی را در گرو تبعیت از ولایت فقیه می دانستند و امروز نیز وظیفه ما برای تداوم نظام مقدس اسلامی پیروی از اندیشه و راه امام در رفتار و عمل است.