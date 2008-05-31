به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در ترکیه، برای نخستین بار در ترکیه همایش بین‌المللی بزرگداشت عارف بزرگ جهان اسلام محی الدین عربی برگزار شد. این همایش بین المللی با عنوان" ابن‌عربی و عصر جدید " با شرکت 17 تن از اندیشمندان کشورهای مختلف جهان در استانبول برگزار شد.

در این همایش پژوهشگرانی از کشورهای گوناگون از جمله ایران، سوریه، آمریکا، فرانسه، انگلیس، اسپانیا، مغرب، سنگاپور و ترکیه به مدت پنج روز ابعاد مختلف آثار این اندیشمند بزرگ عرفان اسلامی را بررسی کردند.

این همایش که به همت شهرداری استانبول، وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه و انجمن فرهنگی زنان ترکیه برگزار شده بود با استقبال بسیاری از محققان و پژوهش گران داخلی قرار گرفت.

در این همایش شهرام پازوکی عضو انجمن حکمت و فلسفه ایران با مقاله "مدرسه ابن عربی در ایران؛ گذشته و حال" و قاسم کاکایی، استاد فلسفه دانشگاه شیراز با مقاله "گفتگوی ادیان بین اسلام و مسیحیت؛ ابن‌عربی و اکهارت " حضور داشتند.

این همایش در دمشق در کنار آرامگاه ابن عربی پایان یافت .