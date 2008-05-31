۱۱ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۴۶

تور بین المللی دوچرخه سواری "خزر" برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: شهرستان نوشهر، اول تیرماه امسال میزبان برگزاری تور بین المللی دوچرخه سواری خزر در مازندران است.

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، رئیس اداره تربیت بدنی نوشهر عصر شنبه در جلسه ستاد برگزاری تور بین المللی دوچرخه سواری در فرمانداری اظهار داشت: این شهرستان یکم تیرماه میزبان برگزاری این مسابقات است و باید شرایط لازم برای برگزاری مطلوب این تور مهیا شود.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون 23 تیم برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند که از این تعداد 12 تیم از شمار شرکت کنندگان خارجی هستند.

حجت الله حیدری بیان داشت: مسئولان با برنامه ریزی مناسب در رفع موانع فراروی مسیر مسابقه و برگزاری مطلوب آن تلاش بیشتری کنند.

شهرستان 118 هزار نفری نوشهر بیش از هفت هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.

