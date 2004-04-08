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۲۰ فروردین ۱۳۸۳، ۱۹:۰۶

همگام با هفته بيست و چهارم ليگ برتر (3 )

برق شيراز - فجرسپاسي ؛ جدال براي بقا

تيم هاي برق و فجرسپاسي عصر فردا در ورزشگاه حافظيه شيراز به ميدان خواهند رفت . دربي حساس شيراز كه در بازي رفت به تساوي انجاميده است ، براي تعيين تيم برتر اين شهر از حساسيت هاي خاصي نزد هواداران دو تيم برخوردار است .

به گزارش خبرنگار"مهر" دو تيم شيرازي حاضر در سومين دوره رقابت هاي ليگ برتر از هر حيث سرنوشتي مشابه با يكديگر دارند . آنها پس از برگزاري بيست و سه مسابقه موفق به كسب 5 پيروزي ، 9 تساوي و 9 شكست شده اند تا با جمع آوري بيست و چهار امتياز به دليل تفاضل گل مكان هاي يازدهم و دوازدهم جدول رده بندي را بين خود تقسيم كنند . براي مربيان اين دو تيم مسابقه در برابر يكديگر مي تواند حكم سكوي پرش و معرفي تيم برتر استان را داشته باشد .
دو تيم با توجه به رقابتي كه معمولا بين تيم هاي همشهري وجود دارد ، به هيچ عنوان علاقمند نيستند كه مقابل حريف ديرينه خود دچار ضعف و مشكل شوند و به همين دليل بدون توجه به شرايط جدول براي يك مبارزه جوانمردانه و پاياپاي وارد ميدان خواهند شد . در اين ميان هر اندازه فجري ها بابت غيبت نفرات با تجربه و محروم  خود در خط دفاعي دچار مشكل هستند ،  برقي ها هم از بابت مصدوميت مدافعان خود در مضيقه هستند .  با اين تفاوت كه محروميت هاي فجر براي اين بازي پيش آمده ولي برق هفته هاست كه با غيبت سميعي نيا و غلامزاده روزگار مي گذراند .
بهرحال تساوي در اين ميدان حكم بقاي مستقيم هر دو تيم را در ليگ برتر امضا خواهد كرد ولي درصورت ثبت برد براي هر يك از دو تيم ، تيم پيروز مي تواند به مكان دهم جدول صعود كند و تيم بازنده هم در صورت پيروزي احتمالي شموشك مقابل ابومسلم ، بايد به فكر ارائه نمايش هاي بهتر و كسب امتياز در دو هفته پاياني باشد .   

کد مطلب 69303

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