رشته تخصصی تعلیم و تربیت اسلامی در حوزه علمیه قم ایجاد می شود

دبیر شورای مراکز تخصصی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: مقدمات تشکیل رشته تخصصی تعلیم و تربیت اسلامی به پایان رسیده و در صورت تصویب نهایی در شورای عالی حوزه علمیه ایجاد می شود.

حجت الاسلام حمید محمدی افزود: تربیت کارشناسان و صاحب نظران متخصص در زمینه تعلیم و تربیت اسلامی با تاکید بر نگاه دینی از مهمترین اهداف تاسیس این رشته تخصصی خواهد بود.

به گزارش مهر، تاکنون رشته های تخصصی متعددی مانند حقوق، تبلیغ، فلسفه، کلام، تاریخ، امامت و مهدویت، تربیت مدرس، تفسیر و علوم قرآن در حوزه علمیه قم ایجاد شده است که در مقاطع سطح دو تا چهار (کارشناسی تا دکتری) دانش پژوهش می پذیرد.