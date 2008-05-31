اعتبارنامه 18 نماینده مردم در مجلس تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مخبر شعبه هشتم بررسی کننده اعتبارنامه منتخبان مردم درمجلس هشتم گزارش بررسی اعتبارنامه ها را قرائت کرد.

بر این اساس، اعتبارنامه های سید علی آقازاده از حوزه انتخابیه رشت، حسین تامینی از حوزه انتخابیه رشت، جبار کوچک نژاد از حوزه انتخابیه رشت، محمدرضا محسنی از حوزه انتخابیه سبزوار، علی بورقنی از حوزه انتخابیه سبزوار، عباسعلی نوراد از حوزه انتخابیه زابل، احمد علی کیخواه از حوزه انتخابیه زابل ، حسین اسلامی از حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه، حسین امیری خامکانی از حوزه انتخابیه زرند، صمد مرعشی از حوزه انتخابیه رودبار، سعدالله نصیری از حوزه انتخابیه زنجان، جمشید انصاری از حوزه انتخابیه زنجان، اسدالله عباسی از حوزه انتخابیه رودسر، سید رمضان شجاعی کیاسری از حوزه انتخابیه ساری، علی اصغر یوسف نژاد از حوزه انتخابیه ساری، حسینعلی شهریاری از حوزه انتخابیه زاهدان، پیمان فروزش از حوزه انتخابیه زاهدان و حسین هاشمیان از رفسنجان تصویب شد.



علی لاریجانی به عنوان رئیس موقت مجلس پس از قرائت نام تک تک منتخبان با بیان اینکه اعتراضی به اعتبارنامه نیست تصویب آن را اعلام کرد.